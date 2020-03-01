Происшествия

У Кременчуці на території гаражного кооперативу спіймали «закладчика»

Сегодня, 10:33 Просмотров: 1 591 Комментариев: 3

 

Також чоловік мав при собі ніж та крадений телефон

 

Сьогодні, 2 березня, близько 3.00, інспектори під час патрулювання території гаражного кооперативу «Червона гірка» помітили чоловіка, який при їхній появі почав тікати. Та його зупинили. Під час поверхневої перевірки, за інформацією патрульної поліції Кременчука, у чоловіка знайшли ніж, сім поліетиленових пакунків з наркотиками. У двох пакунках знаходився канабіс.


Сам затриманий повідомив, що мав при собі закладки. Також під час поверхневої перевірки в 32-річного чоловіка виявили телефон, який виявився краденим.


 


Для подальшого з’ясування обставин та вилучення предметів на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.

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Автор: Євгенія Каблучка Источник фото: Патрульна поліція Кременчука
Теги: марихуана наркотики нож

Комментарии: 3

513
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:19

Делайте ставки, господа, через сколько оно снова на свободе будет "садить подснежники"!

 


+6
346
Маэстро:
Сегодня, 11:27

Цитата: VsegdaProtiv

Делайте ставки, господа, через сколько оно снова на свободе будет "садить подснежники"!

 

если докажут сбыт, то лет через 5 - 7.


+4
1 016
hunter:
Сегодня, 11:32

Цитата: Маэстро

Цитата: VsegdaProtiv

Делайте ставки, господа, через сколько оно снова на свободе будет "садить подснежники"!

 

если докажут сбыт, то лет через 5 - 7.

Вы что  возглавил команду по борьбе  то кто?Правильно Виталька,а значит пиар есть дела-нет.


-3
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