У Кременчуці на території гаражного кооперативу спіймали «закладчика»

Сегодня, 10:33 Просмотров: 1 591 Комментариев: 3

Також чоловік мав при собі ніж та крадений телефон

Сьогодні, 2 березня, близько 3.00, інспектори під час патрулювання території гаражного кооперативу «Червона гірка» помітили чоловіка, який при їхній появі почав тікати. Та його зупинили. Під час поверхневої перевірки, за інформацією патрульної поліції Кременчука, у чоловіка знайшли ніж, сім поліетиленових пакунків з наркотиками. У двох пакунках знаходився канабіс.





Сам затриманий повідомив, що мав при собі закладки. Також під час поверхневої перевірки в 32-річного чоловіка виявили телефон, який виявився краденим.









Для подальшого з’ясування обставин та вилучення предметів на місце викликали слідчо-оперативну групу Кременчуцького відділу поліції.