Происшествия Біля парку Миру зіштовхнулися дві автівки Сегодня, 10:26 Просмотров: 1 590 Комментариев: 4 Потерпілих немає Сьогодні вранці, 2 березня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, зіштовхнулися дві автівки.

Потерпілих немає.

2 Автор: Євгенія Каблучка

Комментарии: 4



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