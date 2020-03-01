Біля парку Миру зіштовхнулися дві автівки

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Потерпілих немає
Сьогодні вранці, 2 березня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, зіштовхнулися дві автівки.
Потерпілих немає.
Непонятно как всё.... откуда у жиги такой длинный тормозной след...
След длинный потому, что ехал 50 км в час
Летел, спешил, пытался успеть на зеленый- На зеленый, видимо, успел((( Остановится вовремя-неудалось, так как была большая скорость, сманиврировать (хоть и было куда) не вышло.....