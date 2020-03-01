Происшествия

Біля парку Миру зіштовхнулися дві автівки

Сегодня, 10:26 Просмотров: 1 590 Комментариев: 4

 

Потерпілих немає

Сьогодні вранці, 2 березня, у Кременчуці на вулиці Вадима Пугачова сталася ДТП. За інформацією пресслужби патрульної поліції Кременчука, зіштовхнулися дві автівки.


Потерпілих немає.


 

2
Автор: Євгенія Каблучка
Теги: ДТП парк Мира

Комментарии: 4

513
VsegdaProtiv:
Сегодня, 11:20

Непонятно как всё.... откуда у жиги такой длинный тормозной след...


+1
545
Зорин:
Сегодня, 11:53

След длинный потому, что ехал 50 км в часstuck_out_tongue_closed_eyes


+1
513
VsegdaProtiv:
Сегодня, 12:04

Цитата: Зорин

След длинный потому, что ехал 50 км в часstuck_out_tongue_closed_eyes

На глаз там тормозной след метров так с 30-35. Для такого следа скорость должна быть 80+ км/час


0
1
Ирина:
Сегодня, 13:19

Летел, спешил, пытался успеть на зеленый- На зеленый, видимо, успел((( Остановится вовремя-неудалось, так как была большая скорость, сманиврировать (хоть и было куда) не вышлоflushed..... 


+1
Комментировать статью могут только зарегистрированные пользователи.
Пожалуйста, ВОЙДИТЕ или ЗАРЕГИСТРИРУЙТЕСЬ.
Ознакомьтесь с правилами комментирования.

Информация

Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.

Читайте также:

  • НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ:


Вверх