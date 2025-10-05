Полтавщина під обстрілом, продовження історії з міні-НПЗ та покарання для судді із Котельви: дайджест новин за тиждень

Ми зібрали для вас найактуальніші новини Кременчука та регіону, які ви могли пропустити

Дисциплінарна відповідальність судді із Котельви

У справі про порушення прав дитини в Котельві Верховна рада правосуддя вперше застосувала дисциплінарне стягнення до судді. Раніше справу кваліфікували як адміністративне порушення, але через суспільний резонанс її перекваліфікували. Тоді троє кривдників, серед яких двоє неповнолітніх, вчинили сексуальне насильство над 12-річним хлопцем. Про покарання для судді та саму справу — докладніше у нашому матеріалі.

Два нові будинки у Кременчуці: серед забудовників — компанія депутата

У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя. Мова йде про забудову ділянки на бульварі Автокразівський 31,33 та на місці, нині розташовані будівлі відкритої автостоянки біля будинку № 101. Розробку технічної документації перед будівництвом погодили ТОВ «Кремінь Буд 25». Відомо, що засновниками «Кремінь Буд 25» є приватне підприємство «Каріатіда +», одним із кінцевих бенефіціараів якого є депутат Кременчуцької міськради Олександр Роженко. Детальніше про це — у нашому матеріалі.

Полтавщина під обстрілом: цілили в енергетичну та газову інфраструктуру

У ніч на 2 жовтня Полтавська область потрапила під масований ракетно-дроновий обстріл. Основними цілями стали газова та енергетична інфраструктура. В області та Полтавській громаді зафіксовані як влучання, так і падіння уламків збитих повітряних цілей. На щастя, обійшлося без постраждалих. Детальніше про наслідки обстрілу читайте тут.

Із російського полону повернулися шестеро жителів Полтавщини

2 жовтня відбувся черговий обмін полоненими — до України повернулися 185 військових та 20 цивільних осіб, які тривалий час перебували у російському полоні. Серед звільнених — шестеро жителів Полтавщини. Імена звільнених із полону захисників вже у нашому матеріалі.

Будівництво нового НПЗ: рішення міськради оскаржуватимуть у суді

Проєкт рішення з передостанньої сесії Кременчуцької міської, який підтримали місцеві депутати, хочуть визнати у суді протиправним та нечинним. Мова йде про внесення змін до детального плану території в Північному промисловому вузлі міста — це стосується будівництва нового заводу із переробки вуглеводневої сировини, більш відомий як мініНПЗ. Відомо, що рішення міськрада приймала всупереч генеральному плану міста. Що відомо про будівництво нового НПЗ у Кременчуці — ми з’ясували.

Кременчуцька адвокатка організувала схеми ухилення від мобілізації

На Полтавщині правоохоронці викрили п’ятьох осіб, які організовували ухилення військовозобов’язаних від мобілізації. Серед них — адвокатка з Кременчука та її знайомий водій. За версією слідства, вони консультували чоловіків, як уникнути отримання повістки, підробити довідки та втекти від представників ТЦК. Вартість «послуг» — від 100 до 200 тисяч гривень. Детальніше про викриті правоохоронцями схеми — у нашому матеріалі.

Будівля районної ради у Кременчуці може перейти на баланс міськради

Кременчуцька районна рада планує безоплатно передати частини майна зі спільної власності громад району у комунальну власність Кременчуцької громади. Навіщо це потрібно та що про це говорить міська влада — читайте детальніше.

Кременчук готується до опалювального сезону

У Кременчуці нині триває підготовка до опалювального сезону. Конкретних дат чиновники ще не називають — мовляв, рішення про подачу тепла прийматиметься виконавчим комітетом відповідно до чинного законодавства та з врахуванням температурного режиму. Детальніше про новий опалювальний сезон у місті та хто буде постачальником тепла — у нашому матеріалі.