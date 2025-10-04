Стали відомі імена звільнених з останнього полону військових, які родом з Полтавщини

Сьогодні, 15:17 Переглядів: 422

Серед звільнених — оборонці Маріуполя та бійці, які потрапили в полон на Донеччині

Стали відомі імена військовослужбовців із Полтавщини, які повернулися на Батьківщину із російського полону під час обміну 2 жовтня. Про це повідомили у пресслужбі Полтавського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Четверо захисників потрапили в полон під час боїв за Маріуполь у квітні 2022 року:

головний сержант Сергій Богорад ,

старший матрос Іван Кабак ,

молодший сержант Роман Козяр ,

матрос Едуард Мірось.

Солдат Богдан Масенко потрапив до рук окупантів у травні 2022 року, а рядовий Євгеній Нагієвич — у серпні того ж року на Донеччині.

Нагадаємо, під час останнього обміну до України повернулися 205 осіб — 185 військовополонеих та 20 цивільних.