Серед звільнених із полону військових — шестеро із Полтавщини (доповнено)

Під час сьогоднішнього обміну полоненими до України повернувся військовослужбовець із Полтавщини — Євген Нагієвич. Про це повідомили у Хорольській громаді, звідки військовослужбовець родом.

Народився військовослужбовець у селі Покровська Багачка Хорольської громади. Від початку повномасштабного вторгнення чоловік став на захист України, а потім потрапив у полон до росіян.

Євген, як і тисячі українських воїнів, мужньо боронив Батьківщину. Він пройшов через тяжкі випробування полону, але сьогодні — знову вдома, на своїй рідній землі, серед близьких і всієї громади, яка щиро чекала на його повернення.

Чи є ще серед звільнених військовополонених та цівільних жителі Полтавщини, наразі не відомо.

Доповнено:

Як повідомив очільник Полтавської облвійськадміністрації Володимир Когут, із полону сьогодні до України повернулися шестеро жителів Полтавської області.

Нагадаємо, під час сьогоднішнього обміну до України повернулися 205 осіб — 185 військовополонеих та 20 цивільних.