Топ новина, Кременчук

У Кременчуці будують новий завод. Чергове рішення міськради оскаржуватимуть в суді: фото

Вчора, 17:27 Переглядів: 1 558

Компанія, що опікується будівництвом заводу, «Алма Оіл Груп» проводить на місці підготовчі роботи — територія вже розпланована та огороджена бетонним парканом, зведені господарські будівлі та встановлені місткості, схожі на резервуари

Проєкт рішення з останньої сесії Кременчуцької міської, який підтримали місцеві депутати, хочуть визнати у суді протиправним та нечинним. Мова йде про внесення змін до детального плану території в Північному промисловому вузлі міста — це стосується будівництва нового заводу із переробки вуглеводневої сировини, більш відомий як мініНПЗ. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів позивач, депутат Кременчуцької міської ради Богдан Лазоренко. 

За словами депутата, компанія, що опікується будівництвом заводу, «Алма Оіл Груп» проводить на місці підготовчі роботи — територія вже розпланована та огороджена бетонним парканом, зведені господарські будівлі та встановлені місткості, схожі на резервуари.

Депутат подав до Полтавського окружного суду заяву про забезпечення позову до подачі позовної заяви. Це має зупинити дію останнього проєкту рішення міськради і тимчасово зупинити будівництво ще до початку розгляду справи в суді, каже Лазоренко, «оскільки рішення міської ради, приймалися всупереч Генеральному плану м. Кременчука».

Що передувало

19 вересня Кременчуцька міська рада на позачерговій сесії ухвалила рішення про внесення змін до детального плану території в Північному промисловому вузлі міста. Цей проєкт депутати міськради розглянули у закритій частині сесії. Раніше питання, що стосувались будівництва нового підприємства у Кременчуці для переробки вуглеводневої сировин, ухвалювалися відкрито і виносилися на обговорення з громадою. Після судових оскаржень дій місцевої влади, доступ громадськості і преси обмежили. 

Згідно з проєктом, на цій території планують збудувати завод із переробки вуглеводневої сировини. Про це також заявляв головний інженер товариства з обмеженою відповідальністю «Алма Оіл Груп» (яке опікується будівництвом заводу) Андрій Левунін торік на громадських обговореннях.

На заводі перероблятимуть газовий конденсат, розповідав інженер.

У міськраді зазначають, що рішення ухвалили після постанови Верховного Суду від 25 серпня 2025 року у справі № 440/16197/23 та проведення громадських слухань.

Додамо, що Верховний Суд 25 серпня скасував та визнав незаконним рішення Кременчуцької міської ради, що стосується нового приватного заводу в громаді.

Суд підтвердив рішення Полтавського окружного адміністративного суду від 21 травня 2024 року та Другого апеляційного адмінсуду від 10 грудня 2024 року. Таким чином, остаточно скасовано рішення сесії міської ради від 8 вересня 2023 року, яким депутати затвердили зміни до детального плану території Північного промислового вузла.

Детальніше про це читайте ТУТ.

