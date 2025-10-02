Жити по совісті: Тарас В’юн зустрівся зі студентами рідної академії

У Кременчуцькій академії ім. А.С. Макаренка відбулась зустріч із Тарасом В’юном — капітаном ЗСУ, випускником і повним кавалером ордену «За мужність». Герой поділився особистою історією, мріями і порадами
У Кременчуцькій гуманітарно-технологічній академії імені А. С. Макаренка триває серія зустрічей «Діалоги мужності». Це особливі розмови зі справжніми героями — випускниками навчального закладу, які стали на захист України. 1 жовтня, у день, коли ми вшановуємо захисників і захисниць України, студенти мали нагоду поспілкуватися з Тарасом В’юном — випускником 2005 року, капітаном Збройних сил України, повним кавалером ордену «За мужність». Людиною, яка пройшла крізь випробування війни, пережила важке поранення і вижила дивом.
Тарас зворушливо згадував, що найбільший вплив на його світогляд мав батько.
Батькова стійкість навчила його любити країну беззастережно.
Попри те, що спеціальністю Тараса була «початкова освіта», отримані в академії знання допомогли йому і на військовій службі. Він наголосив, що робота командира має багато спільного з педагогікою:
Не оминув Тарас і складних моментів служби — від нестачі забезпечення до психологічного виснаження. Він відверто говорив про те, що допомога психологів потрібна не менше, ніж екіпірування.
На запитання про власну мрію Тарас відповів просто: він хоче, щоб у Полтавській області з’явилися доступні спортивні майданчики та клуби для ветеранів і людей з інвалідністю.
А студентам дав головну пораду:
Організатори підготували для героя несподіванку: на зустріч прийшли його однокурсники та класний керівник. Це була тепла, щира мить, коли час ніби повернув назад, у студентські роки.
«Діалоги мужності» — не просто формат розмови. Це місток між поколіннями, можливість молоді почути живі історії незламності та відчути, що герої — це не абстрактні постаті з підручників, а колишні студенти, такі самі, як вони.
Нагадаємо, торік ми говорили з Тарасом про його службу, поранення та повернення до життя:
