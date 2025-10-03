У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів: серед забудовників є компанія депутатів

ГО "Захист держави"
Володимир Поляков: «Маємо два фронти — зовнішній і внутрішній. І обидва потребують зусиль»
Олена Шуляк
Неврологія, серце, опорно-руховий апарат: перелік безкоштовних високоспеціалізованих послуг для ветеранів
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук, Бізнес/Робота, ТЪ у темі

У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів: серед забудовників є компанія депутатів

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 514

Мова йде про забудову ділянки на бульварі Автокразівський 31,33 та на місці, нині розташовані будівлі відкритої автостоянки біля будинку № 101

У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя. Мова йде про забудову ділянки на бульварі Автокразівський 31,33 та на місці, нині розташовані будівлі відкритої автостоянки біля будинку № 101. Про це стало відомо з проєктів рішення Кременчуцької міської ради, що ухвалювались на сесії 3 жовтня. 

Забудова біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя

Третього жовтня депутати Кременчуцької міської ради погодили ТОВ «Кремінь Буд 25» розробку технічної документації для поділу земельної ділянки на бульварі Автокразівському біля будинку № 101 на вул. Героїв Маріуполя. 

Йдеться про ділянку площею 1622 кв. м, де нині розташовані будівлі відкритої автостоянки. Після поділу утворяться дві ділянки:

  • 127 кв. м — зона транспортної інфраструктури (червоні лінії бульвару);
  • 1495 кв. м — для будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом.

За це рішення не голосувало двоє депутатів — Олександр Плескун та Олександр Роженко (обидва з фракції «Рідне місто») через конфлікт інтересів, повідомили під час сесії. 

За даними YouControl та Clarity Project, «Кремінь Буд 25» зареєстрували у березні 2025 року у Кременчуці. На сьогодні компанією керує Кароліна Кулініч, а кінцевими бенефіціарами є депутат Олександр Роженко, ймовірно, родич депутата Плескуна — Володимир Плескун та сама Кароліна Кулініч. Засновниками «Кремінь Буд 25» є приватне підприємство «Каріатіда +», кінцевими бенефіціарами якого є вище згадані особи: Володимир Плескун, Кароліна Кулініч та Олександр Роженко.

Забудова на бульварі Автокразівський 31,33

На сьогоднішній сесії міської ради депутати також погодили питання про початок роботи з внесення змін до детального плану території на бульварі Автокразівському, 31 та 33. 

Земельні ділянки площею по 0,1 га кожна перебувають у користуванні Марченко Марії Сергіївни та Лелюха Олександра Дмитровича. Змінами до детального плану пропонується розміщення житлового комплексу з двох багатоповерхових будинків із підземним паркінгом.

У міськраді зазначають, що наміри відповідають чинній містобудівній документації. Остаточні розрахункові показники майбутнього об’єкта визначать під час розробки змін до плану з урахуванням державних будівельних норм.

Нагадаємо, на місці колишньої синагоги у Кременчуці зведуть багатоквартирний житловий будинок.

1
Автор: Телеграф
Теги: забудова
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх