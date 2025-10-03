У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів: серед забудовників є компанія депутатів

Сьогодні, 15:29 Переглядів: 514

Мова йде про забудову ділянки на бульварі Автокразівський 31,33 та на місці, нині розташовані будівлі відкритої автостоянки біля будинку № 101

У Кременчуці планують звести кілька житлових масивів біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя. Мова йде про забудову ділянки на бульварі Автокразівський 31,33 та на місці, нині розташовані будівлі відкритої автостоянки біля будинку № 101. Про це стало відомо з проєктів рішення Кременчуцької міської ради, що ухвалювались на сесії 3 жовтня.

Забудова біля будинку № 101 на вулиці Героїв Маріуполя

Третього жовтня депутати Кременчуцької міської ради погодили ТОВ «Кремінь Буд 25» розробку технічної документації для поділу земельної ділянки на бульварі Автокразівському біля будинку № 101 на вул. Героїв Маріуполя.

Йдеться про ділянку площею 1622 кв. м, де нині розташовані будівлі відкритої автостоянки. Після поділу утворяться дві ділянки:

127 кв. м — зона транспортної інфраструктури (червоні лінії бульвару);

1495 кв. м — для будівництва багатоквартирного житлового будинку з нежитловими приміщеннями та підземним паркінгом.

За це рішення не голосувало двоє депутатів — Олександр Плескун та Олександр Роженко (обидва з фракції «Рідне місто») через конфлікт інтересів, повідомили під час сесії.

За даними YouControl та Clarity Project, «Кремінь Буд 25» зареєстрували у березні 2025 року у Кременчуці. На сьогодні компанією керує Кароліна Кулініч, а кінцевими бенефіціарами є депутат Олександр Роженко, ймовірно, родич депутата Плескуна — Володимир Плескун та сама Кароліна Кулініч. Засновниками «Кремінь Буд 25» є приватне підприємство «Каріатіда +», кінцевими бенефіціарами якого є вище згадані особи: Володимир Плескун, Кароліна Кулініч та Олександр Роженко.

Забудова на бульварі Автокразівський 31,33

На сьогоднішній сесії міської ради депутати також погодили питання про початок роботи з внесення змін до детального плану території на бульварі Автокразівському, 31 та 33.

Земельні ділянки площею по 0,1 га кожна перебувають у користуванні Марченко Марії Сергіївни та Лелюха Олександра Дмитровича. Змінами до детального плану пропонується розміщення житлового комплексу з двох багатоповерхових будинків із підземним паркінгом.

У міськраді зазначають, що наміри відповідають чинній містобудівній документації. Остаточні розрахункові показники майбутнього об’єкта визначать під час розробки змін до плану з урахуванням державних будівельних норм.

