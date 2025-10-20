Російські війська запустили КАБ на Полтавщину — Повітряні сили

20 жовтня українські військові зафіксували пуски КАБ у бік Полтавщини. Відповідну інформацію оприлюднили у Повітряних силах.
Це вперше, коли удари керівних авіабомб загрожували для області, яка не межує з лінією фронту.
Спочатку російське тактичне авіаційне угруповання запустило керовані авіабомби (КАБ) з півночі по Харківщині. Згодом військові повідомили, що КАБ летіли з Харківщини на Полтавщину.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.