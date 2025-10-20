Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Кирилом Бассарабом

Завтра, 21 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Кирила Бассараба. Про це інформують у департаменті соціального захисту населенняя.
Відомо, що захисник — вірний син та люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув майже рік тому, 24 жовтня 2024 року.
Прощання та поховання Кирила Бассараба відбудеться у вівторок, 21 жовтня:
Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.