Завтра Кременчук попрощається із полеглим на війні захисником Кирилом Бассарабом

Загинув військовослужбовець майже рік тому

Завтра, 21 жовтня, у Кременчуці в останню путь проведуть полеглого у бою за Україну військовослужбовця Кирила Бассараба. Про це інформують у департаменті соціального захисту населенняя.

Відомо, що захисник — вірний син та люблячий чоловік та батько, відданий захисник Батьківщини — загинув майже рік тому, 24 жовтня 2024 року.

Прощання та поховання Кирила Бассараба відбудеться у вівторок, 21 жовтня:

12.00 — прощання у Свято-Миколаївському соборі;

13.00 — виїзд до Свіштовського кладовища.

Редакція «Кременчуцького Телеграфа» висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого військовослужбовця.