У «Дії» нагадали, що скористатися виплатою на «Ветеранський спорт» необхідно до 25 грудня

Зазвичай термін використання отриманих на заняття спортом 1500 грн для ветеранів війни закінчується в останній день кварталу, але наприкінці року цей термін дещо скорочується

Понад 124 тисячі учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни отримали у IV кварталі по 1 500 грн за програмою «Ветеранський спорт». Цими коштами треба встигнути скористатися до 25 грудня, адже потім вони стануть недоступними. Про це повідомила пресслужба «Дії».

Де використати кошти програми

Згідно з умовами програми, використати отримані 1 500 грн можна на тренажерні зали, басейни, центри фізичної культури та інші активності для підтримки фізичного та ментального здоров’я. Їх можна витратити до 25 грудня, придбавши абонемент спортивного закладу, який дасть можливість відвідувати його протягом дії цього абонементу.

Перелік спортивних закладів постійно оновлюється — перегляньте актуальний список на сайті Мінветеранів.

Якщо використаєте хоча б частину зі 1 500 грн на спорт до 25 грудня, у наступному кварталі виплата надійде на «Дія.Картку» автоматично.

Якщо не встигнете використати виплату

У такому разі допомога буде доступна і в наступному кварталі — треба буде лише повторно подати заяву в «Дії» до 20 січня. Проте гроші, отримані на заняття спортом у IV кварталі повернуться на рахунки Мінветеранів.

«Кременчуцький Телеграф» писав про особливості програми «Ветеранський спорт», розповідав що потрібно зробити, щоб до неї долучитися, як отримати 1500 грн та використати їх за призначенням, а також про деякі правила, передбачені цією програмою. Ми також повідомляли, які спортивні заклади у Кременчуці беруть участь у програмі «Ветеранський спорт».

Особливості програми «Ветеранський спорт»

Нагадаємо, що за правилами програми, якщо ветеран повністю або частково використав надані йому кошти (1500 грн), тобто бере участь у програмі, то заяву на наступний квартал подавати не потрібно — кошти мають надійти автоматично. При цьому, якщо кошти були використані частково, то їх залишки повернуться на рахунки Мінветеранів.

У разі повного невикористання коштів впродовж кварталу — вони повернуться на рахунки міністерства, а ветеран припиняє участь у програмі. Щоб отримати виплату у наступному кварталі, йому потрібно повторно подавати заяву у застосунку «Дія». Зазвичай, кошти можна використати до останнього дня поточного кварталу, але в останні дні року цей термін дещо скорочується.

Ще одна важлива особливість, вказана у Порядку реалізації програми — допомога надається учасникам бойових дій, зазначеним у пунктах 19—25 частини першої ст. 6 та особам з інвалідністю внаслідок війни, зазначеним у пунктах 11—16 частини другої ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту».

У цих пунктах йдеться про учасників бойових дій та осіб з інвалідністю внаслідок війни, які отримали цей статус на підставі участі в АТО/ООС та стримуванню збройної агресії РФ починаючи з 2014 року. Тобто, ветерани війни, які отримали цей статус за війну в Афганістані, участь у миротворчих операціях та на інших підставах, не потрапили у число тих, хто може долучитися до програми «Ветеранський спорт». Щоправда, під ці обмеження інколи підпадають й ті ветерани, які отримали статус УБД чи особи з інвалідністю внаслідок війни до 2014 року, та після цього брали участь в російсько-українській війні. Їм варто оновити свої посвідчення, щоб мати можливість долучитися до цієї програми.

Де можна використати кошти програми «Ветеранський спорт» у Кременчуці

Наше видання раніше називало спортивні заклади у Кременчуці, які мають відповідні коди та приєдналися до програми «Ветеранський спорт». Наразі їх вже сім, це:

спортклуб «Sportlife» (басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120;

(басейн, тренажерний зал, фітнес, групові заняття, СПА-комплекс) — вулиця Лесі Українки, 120; фітнес-клуб «Тонус» (тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а;

(тренажерний зал, фітнес) — проспект Старшого лейтенанта Кагала, 46-а; фітнес-клуб «Спартак» (тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13;

(тренажерний зал, фітнес) — вулиця Троїцька, 69/13; фітнес-центр «Апельсин» (тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б;

(тренажерний зал, фітнес) — наб. Лейтенанта Дніпрова, 54-б; тенісний клуб «Прем’єр» (великий теніс) — вул. Флотська, 3.

(великий теніс) — вул. Флотська, 3. фітнес-кімната «BTStudio» (тренажерний зал, фітнес) — 1-й Піщаний тупик, 1.

(тренажерний зал, фітнес) — 1-й Піщаний тупик, 1. Спортивний клуб «Нафтохімік» (тренажерний зал, басейн) — проспект Лесі Українки, 33а.

На сайті Мінветеранів є список спортивних закладів України, які приєдналися до цієї програми. Його можна переглянути тут.

Там також можна отримати відповіді на найпоширеніші питання щодо цієї програми.

Які послуги можуть отримати ветерани за виділені державою 1500 грн

«Кременчуцький Телеграф» також писав, які послуги можуть отримати ветерани війни у спортивних закладах міста, що приєдналися до програми «Ветеранський спорт», використовуючи виділені державою 1500 грн.

У Спортклубі «Sport life» розробили спеціальну пільгову програму для ветеранів і за ці гроші можна протягом трьох місяців відвідувати тренажерний зал (кількість та час занять не лімітується, але закінчити потрібно до 17.00). Як бонус для ветеранів додали 6 відвідувань басейну (час плавання також не лімітується). Ще є можливість у ці три місяці безоплатно відвідувати деякі групові заняття під керівництвом тренерів.

Якщо доплатити до виділених державою коштів власні 3000 грн, то на додаток до безлімітного тренажерного залу додається також безлімітне відвідування басейну та СПА-комплексу протягом трьох місяців, а спортивні заняття вже не обмежуються у часі (до закриття закладу — 21.30).

У фітнес-клубі «Тонус» спеціальну програму для ветеранів не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 980 грн, а абонемент на три місяці — 2700 грн. За їх умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня, але не довше 2-х годин на день.

У фітнес-клубі «Спартак» спеціальну програму для ветеранів також не розробляли, а оплачувати його послуги можна використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент у фітнес-клубі коштує 900 грн. За його умовами можна займатися у тренажерному залі хоч щодня без обмеження часу перебування.

У фітнес-центрі «Апельсин» послуги також можна оплачувати, використовуючи надані державою кошти. Місячний абонемент (кількість відвідувань не лімітується — хоч щодня) у фітнес-центрі коштує 1100 грн. Можна обрати варіант з 12 відвідуваннями — такий абонемент коштує 990 грн. А одноразове відвідування — 120 грн. Час перебування у фітнес-центрі не лімітується.

У тенісному клубі «Прем’єр» ветеранам пропонують криті та відкриті тенісні корти. Орендувати критий тенісний корт тут можна за 480-530 грн за годину. Для ветеранів війни клуб передбачає 5% знижку на усі послуги.

Нагадаємо, у червні минулого року «Кременчуцький Телеграф» опублікував серію репортажів з відбіркових спортивних змагань, з адаптивних видів спорту серед поранених військовослужбовців та ветеранів війни «Ігри Нескорених», які проходили у Києві та участі у них ветеранів з Полтавщини.

У них взяла участь рекордна кількість учасників — 329 військовослужбовців та ветеранів й ветеранок з усієї України, які отримали травми, поранення чи захворіння, під час виконання службових обов’язків у зоні ведення бойових дій.

А нещодавно ми писали про перші національні мультиспортивні змагання серед ветеранів і ветеранок «ГАРТ-2025», які пройшли у грудні 2025 року й у яких взяли участь близько 400 ветеранів та ветеранок.

Раніше ми писали, що в Україні з’явилася «Дія.Картка» для отримання усіх державних виплат у рамках спеціальних програм, таких як «єКнига», «Національний кешбек» та інших. Її запустило Міністерство цифрової трансформації разом з низкою українських банків. Виплата за програмою «Ветеранський спорт» надходитиме саме на цю картку.