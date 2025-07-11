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Чи врятує підвал від «Шахеда» та чому потрібно перебувати в укриттях під час роботи ППО

Сьогодні, 17:02 Переглядів: 110

 

Офіцер, який командує мобільними вогневими групами полку охорони громадського порядку НГУ, відповів на питання та дав поради мешканцям Полтавщини

Люди не безсмертні й тому на повітряну тривогу варто реагувати. Проте, спостерігаючи за поведінкою людей під час повітряної тривоги здається, що люди думають, що вони безсмертні. Таке зауваження під час інтерв’ю «Кременчуцькому Телеграфу» зробив офіцер полку охорони громадського порядку Національної гвардії України Віталій Л., який займається питаннями протиповітряної оборони.

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Він пояснив, що зазвичай мобільна вогнева група (МВГ) озброєна великокаліберним кулеметом. Суміжні підрозділи ППО від ЗСУ можуть мати на озброєнні більш потужні засоби протиповітряної оборони. Саме їх роботу останнього часу кременчуківці чують під час повітряної тривоги. Кулі великокаліберного кулемета, який використовують мобільні вогневі групи, можуть пробити навіть стіну. А до того ж вони падають на землю після стрільби по повітряних цілях. Падати можуть і уламки збитих БпЛА та ракет.

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Й тому, коли лунає повітряна тривога та повітряні атаки відбиває ППО усі повинні знаходитися в укритті.

— Стояти на балконах, біля вікон та спостерігати за працею ППО вкрай нерозсудливо та небезпечно, — зауважив військовий.

 

Він розповів, як одного разу перебував у багатоповерхівці Кременчука під час початку масованої атаки БпЛА.

— Я одразу почав працювати через застосунки смартфону та планшет: проходить купа інформації про цілі, про перші влучання. Виходжу на балкон, щоб зрозуміти для себе акустично, куди приходять влучання. І бачу, що на усіх шести поверхах на балконах стоять спостерігачі, і як на футболі, майже з пивом, щось коментують та обговорюють атаку у соцмережах — куди і що прилетіло. Скажу правду — мені це дещо полегшило роботу. Але ж ворог не спить і також знімає усю інформацію з соцмереж, завдяки чому отримує можливість моментально коригувати прильоти. Ну і по-друге, люди самі себе наражають на небезпеку. Той же кулеметник під час обстрілу повітряної цілі може десь не туди повернуто ствол, — розповів Віталій Л.

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На питання, чи врятує перебування у підвалі житлового будинку від враження БпЛА типу «Шахед» Віталій Л. відповів, що «дуже гарно рятує».

— Якщо це будівля, квартира і «Шахед» влучив у стіну, то стіна не врятує. А підвал врятує. Взагалі, любе укриття, любий окоп, траншея рятує від уламків та вибухової хвилі. Раджу усім під час вибухів займати горизонтальне положення. Якщо бачите прольот над собою «Шахедів», не варто їх знімати та показувати пальцями, а треба швидко знайти якесь укриття або ж просто лягти на землю. Від пожежі не врятує нічого, тому що вибух — це процес миттєвого горіння вибухівки, під час якого виникає дуже висока температура — загорається усе, що може горіти, — відповів військовий.

 

Він також додав, що інколи цивільне населення своїми діями заважає роботі мобільних вогневих груп.

— Про те що фотографувати звідки ведеться стрільба засобів ППО не можна сподіваюся усі знають. Коли звучить повітряна тривога цивільне населення повинно знайти собі якесь укриття, а не продовжувати гуляти по вулицям, як це зазвичай буває у нас. Тому що ми не знаємо, яка повітряна ціль та які засоби ураження будуть використані проти неї. І чи не впаде цей засіб повітряного нападу по інерції на вулицю, або уламок від неї. Хоча військові це все намагаються врахувати, щоб максимально знизити ризик для цивільного населення, але на війні врахувати абсолютно все практично не можливо. А у нас сирена нікому не заважає — люди спокійно ходять по вулиці, вважаючи себе безсмертними, — зауважив Віталій Л.

Він розповів про випадок, коли мобільні вогневі групи вели вогонь по повітряній цілі біля дороги, а автівки у цей час просто проїжджали через лінію ведення вогню по автотрасі, нібито нічого не відбувається і їх це не стосується.

— Не те щоб зупинитися, дати хлопцям відпрацювати, не заважати, хоча б просто не мелькотіти фарами в очах. Але і для себе люди наражаються на небезпеку, — розповів офіцер.

 

Нагадаємо, у середу ми опублікували інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.

У ньому він розповів нашому виданню, що роблять бійці мобільних вогневих груп під час відбиття повітряних атак, аби не завдати шкоди цивільним.

У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.  

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька "пташка", і вона вбиває».

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Автор: Віктор Крук Джерело фото: НГУ, Повітряні сили ЗСУ
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