Що роблять військові ППО на Полтавщині під час відбиття повітряних атак, аби не завдати шкоди цивільним

Офіцер, який командує мобільними вогневими групами від Нацгвардії, розповів про деякі особливості бойової роботи військових на Полтавщині
Під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп по засобах повітряного нападу вкрай небезпечно знаходитися на відкритій місцевості чи підходити до вікон. А краще перебувати в укриттях. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів офіцер полку охорони громадського порядку Національної гвардії України Віталій Л., який займається питаннями протиповітряної оборони.
«Гул мотоциклів — це диверсія»: поговорили з командиром ППО про те, чого не варто робити під час повітряних атак
Він пояснив, що кулі великокаліберного кулемета, який використовують мобільні вогневі групи, можуть пробити навіть стіну. А до того ж вони падають на землю після стрільби по повітряним цілям. А це теж дуже небезпечно — кулі самі по собі досить великі і становлять небезпеку навіть під час простого падіння з висоти.
«Сталево-свинцевий дощ» випав у «Міському саду»: під нього можна потрапити, якщо перебувати на вулиці під час роботи ППО
Офіцер розповів, що роблять бійці мобільних вогневих груп під час відбиття повітряних атак, аби не завдати шкоди цивільним.
Нагадаємо, у середу ми опублікували інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.
У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.
У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.
У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.
У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура.
У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.
Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька "пташка", і вона вбиває».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.