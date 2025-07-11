Що роблять військові ППО на Полтавщині під час відбиття повітряних атак, аби не завдати шкоди цивільним

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 753

Офіцер, який командує мобільними вогневими групами від Нацгвардії, розповів про деякі особливості бойової роботи військових на Полтавщині

Під час повітряної тривоги та роботи мобільних вогневих груп по засобах повітряного нападу вкрай небезпечно знаходитися на відкритій місцевості чи підходити до вікон. А краще перебувати в укриттях. Про це «Кременчуцькому Телеграфу» розповів офіцер полку охорони громадського порядку Національної гвардії України Віталій Л., який займається питаннями протиповітряної оборони.

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Він пояснив, що кулі великокаліберного кулемета, який використовують мобільні вогневі групи, можуть пробити навіть стіну. А до того ж вони падають на землю після стрільби по повітряним цілям. А це теж дуже небезпечно — кулі самі по собі досить великі і становлять небезпеку навіть під час простого падіння з висоти.

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Офіцер розповів, що роблять бійці мобільних вогневих груп під час відбиття повітряних атак, аби не завдати шкоди цивільним.

— Усі мої мобільні вогневі групи мають сектор обстрілу повітряної цілі, яку складає командир підрозділу. І вогонь ведеться тільки в межах цього сектору. При визначенні сектору обстрілу вимірюється відстань до найближчих житлових будинків та враховується ТТХ озброєння, щоб при веденні вогню випадково не завдати шкоди цивільному населенню. У нас заборонено розвертати зброю у бік, де не визначений сектор обстрілу. Тобто, жодна вогнева група не може вражати повітряну ціль, якщо вона вже вийшла з сектору обстрілу. Вона вимушена її лише спостерігати, повідомляючи іншим МВГ, але не може обстріляти ціль, наприклад, в напрямку міста. У мене жодна мобільна вогнева група не розверне кулемет в той бік, куди їм заборонено, — пояснив Віталій Л.

Нагадаємо, у середу ми опублікували інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.

У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька "пташка", і вона вбиває».