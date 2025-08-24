Масований обстріл Кременчука, відключення води, реорганізація лікарні: дайджест новин за тиждень

Пропонуємо вам тижневий дайджест головних новин Кременчука — усе коротко, чітко і без зайвих деталей

Масована атака росіян у ніч на 19 серпня

У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура Кременчука, заклад освіти, будинки місцевих, медзаклади. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.

Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України).

Понад три доби знадобилося рятувальникам, аби повністю ліквідувати пожежу. Додамо, що займання сталося на кількох окремих ділянках області. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривали до 22 серпня. Троє рятувальників отримали опіки шкіри під час гасіння пожежі у Кременчуці.

У Кременчуці працюватиме протипухлинний центр на базі онкодиспансеру

У Кременчуцькій громаді планують створити комунальне некомерційне медичне підприємство «Кременчуцький протипухлинний центр». Він працюватиме на базі онкодиспансеру, який передадуть з балансу області у власність громади. Відповідне рішення ухвалили депутати міської ради під час сесії 22 серпня.

У коментарі «Кременчуцькому Телеграфу» головний лікар онкодиспансеру Володимир Севідов розповів, що ці зміни не вплинуть на роботу медзакладу — він продовжуватиме функціювати як і раніше.

Реорганізація лікарні «Придніпровська» завершується. Медики лікарні готуються до акції голодування

22 серпня на сесії міської ради прийняли рішення в результаті якого КМП «Лікарня Придніпровська» була реорганізована та приєднана до КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського». На тлі таких рішень влади медики лікарні «Придніпровська» заявили про підготовку до акції голодування.

Як заявляє директор департаменту охорони здоров'я Максим Середа, лікарі надалі продовжуватимуть працювати на своїх робочих місцях. Їхні заробітні плати не зменшуватимуть, а також не планується скорочення штату лікарні через реорганізацію медзакладу.

У яких умовах проживають вихованці Будинку, на якому етапі будівництво укриття, чи планується евакуація дітей, і як проходить процес реорганізації закладу розповіли під час візиту обласного керівництва до Кременчука 21 серпня. Додамо, що питання про евакуацію дітей з кременчуцького Будинку нещодавно порушувала адвокатка і блогерка Інна Мірошніченко. За її словами, у Кременчуці «діти щодня перебувають у небезпеці».

У Кременчуці попереджали про відключення води на кілька днів

У Кременчуцькій громаді анонсували повне відключення води з 9.00 22 серпня до 00.00 24 серпня. «Кременчукводоканал» проводив планові ремонти для стабільного водопостачання навіть у разі блекауту. Втім водопостачання відновили вже на ранок 23 серпня.