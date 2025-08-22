Медики лікарні «Придніпровська» готуються до голодування через ліквідацію закладу

У Кременчуці планують передати майно лікарні «Придніпровська» до складу Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Відповідний проєкт рішення винесено на сесію міської ради, яка триває 22 серпня. Йдеться про передачу майна, майнових прав та обов’язків.
Медики лікарні «Придніпровська» (залізничної) виступили із публічним зверненням проти її ліквідації та приєднання до Першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського. За словами медпрацівників, їм повідомили про примусове переведення з 28 серпня. Тим, хто не погоджується — пропонують писати заяви на звільнення.
Медики також звернули увагу на парадокс: попри фактичне згортання роботи лікарні, в закладі терміново почали міняти старі вікна.
У той же час профспілкова організація лікарні попередила владу про готовність до протесту. Якщо рішення міськради не буде переглянуте, 25 серпня о 15.00 працівники лікарні планують розпочати акцію голодування та встановити наметове містечко у публічному місці, щоб привернути увагу депутатів.
Профспілка також висловлює занепокоєння щодо стану Першої міськлікарні, куди планують перевести персонал і пацієнтів. За їхніми словами, у закладі є порушення, виявлені МОЗ, проти керівництва відкрито кримінальні провадження, а також тривають приховані скорочення й закривається неврологічне відділення.
Медики просять громаду про підтримку, а владу — дати чесні відповіді та зупинити процес ліквідації лікарні.
Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.
Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.
І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.
У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.
Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.
Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.
А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.
У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.
У червні Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду.
