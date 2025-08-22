Медики лікарні «Придніпровська» готуються до голодування через ліквідацію закладу

Сьогодні, 10:18 Переглядів: 257 Коментарів: 2

Персонал заявляє про тиск, загрозу звільнень і погіршення умов праці після переведення

У Кременчуці планують передати майно лікарні «Придніпровська» до складу Кременчуцької першої міської лікарні ім. О.Т. Богаєвського. Відповідний проєкт рішення винесено на сесію міської ради, яка триває 22 серпня. Йдеться про передачу майна, майнових прав та обов’язків.

Медики лікарні «Придніпровська» (залізничної) виступили із публічним зверненням проти її ліквідації та приєднання до Першої міської лікарні імені О.Т. Богаєвського. За словами медпрацівників, їм повідомили про примусове переведення з 28 серпня. Тим, хто не погоджується — пропонують писати заяви на звільнення.

— Нас не питають, чи готові ми працювати на нових умовах. Ніхто не пояснює, у які саме відділення нас розподілять, і чи всім вистачить робочих місць. До того ж зарплата буде меншою майже на третину, — йдеться у зверненні.

Медики також звернули увагу на парадокс: попри фактичне згортання роботи лікарні, в закладі терміново почали міняти старі вікна.

У той же час профспілкова організація лікарні попередила владу про готовність до протесту. Якщо рішення міськради не буде переглянуте, 25 серпня о 15.00 працівники лікарні планують розпочати акцію голодування та встановити наметове містечко у публічному місці, щоб привернути увагу депутатів.

Профспілка також висловлює занепокоєння щодо стану Першої міськлікарні, куди планують перевести персонал і пацієнтів. За їхніми словами, у закладі є порушення, виявлені МОЗ, проти керівництва відкрито кримінальні провадження, а також тривають приховані скорочення й закривається неврологічне відділення.

— Соціальні гарантії у Першій міській лікарні гірші, черги до спеціалістів — на місяць і більше. Ми боїмося, що меддопомога в місті стане менш доступною, — наголошують представники профспілки.

Медики просять громаду про підтримку, а владу — дати чесні відповіді та зупинити процес ліквідації лікарні.