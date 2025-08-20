Олена Шуляк
Кременчук, Війна

У Кременчуці рятувальники отримали опіки під час гасіння пожежі після обстрілу РФ

Сьогодні, 12:03 Переглядів: 207

Рятувальники отримують медичну допомогу у лікарні

Троє рятувальників отримали опіки шкіри під час гасіння пожежі у Кременчуці. Загоряння виникло після обстрілу збройних сил РФ у ніч з 18 на 19 серпня. Про це пише Суспільне з посиланням на слова речниці рятувальників Полтавщини Світлани Рибалко.

За словами речниці, травми отримали двоє надзвичайників із головного полтавського підрозділу ДСНС, один — із глобинського.

Вона додає, що нині вони перебувають у лікарні, де отримують медичну допомогу. Водночас їхньому життю нічого не загрожує, каже Світлана Рибалко.

Що відомо про атаку росіян на Кременчуцький район

У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура Кременчука, заклад освіти, будинки місцевих, медзаклади. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.

Станом на ранок 20 серпня рятувальники продовжують гасіння великої пожежі на одному з підприємств, яка виникла внаслідок масованого російського обстрілу.

Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України). 

ПО ТЕМІ:

Вирішили зрівняти з землею єдиний перспективний для відновлення НПЗ — Куюн про атаки на Кременчук

На Полтавщині гасили масштабну пожежу після російського обстрілу: працювали пожежні потяги

«Так страшно ще не було»: кременчуківці про наслідки ракетно-дронової атаки на місто

0
Автор: Телеграф
Теги: рятувальники обстріли ракетний удар дрони
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

