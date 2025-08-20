На Полтавщині гасили масштабну пожежу після російського обстрілу: працювали пожежні потяги

Сьогодні, 11:26 Переглядів: 508

Вогонь охопив кілька локацій на території підприємства, працюють пожежні потяги

У Полтавській області рятувальники продовжують гасіння великої пожежі на одному з підприємств, яка виникла внаслідок масованого російського обстрілу. Про це повідомили в ДСНС України.

Займання сталося на кількох окремих ділянках. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривають.

До гасіння залучені підрозділи ДСНС та два пожежні потяги «Укрзалізниці».