На Полтавщині гасили масштабну пожежу після російського обстрілу: працювали пожежні потяги

У Полтавській області рятувальники продовжують гасіння великої пожежі на одному з підприємств, яка виникла внаслідок масованого російського обстрілу. Про це повідомили в ДСНС України.
Займання сталося на кількох окремих ділянках. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривають.
До гасіння залучені підрозділи ДСНС та два пожежні потяги «Укрзалізниці».
Нагадаємо, уночі Кременчук вкотре потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична та нафтопереобна інфраструктура. За попередніми даними, ніхто не постраждав. Також після атаки у місті погіршилась якість повітря. Значних пошкоджень зазнало і приміщення Кременчуцької гімназії № 8: у закладі освіти вибиті понад 50 вікон, серед них і великі 6-метрові вікна в актовій залі. Вибиті вікна також і в приміщеннях дитячої лікарні та інфекційного відділення.
