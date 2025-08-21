У п'ятницю у Кременчуці повністю вимкнуть централізовану воду

«Кременчукводоканал» проведе планові ремонти для стабільного водопостачання навіть у разі блекауту
У Кременчуці з 9.00 22 серпня до 24.00 23 серпня повністю припинять централізоване водопостачання. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».
Обмеження пов’язане з плановими ремонтними роботами, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії.
На період робіт у місті підтримуватимуть нормативний тиск у мережі для пожежних гідрантів на нагірній частині та Раківці.
Жителів просять заздалегідь зробити запас води. Після відновлення подачі можливе короткочасне помутніння чи забарвлення води.
Контакти диспетчерської КП «Кременчукводоканал»:
0-800-605-660, 050-305-45-71, 067-403-97-86.
Раніше мер Віталій Малецький повідомляв, що на правому березі, за рахунок резервуара, теж буде вода в районі Лейтенанта Дніпрова, але на нижніх поверхах.
