У п'ятницю у Кременчуці повністю вимкнуть централізовану воду

Сьогодні, 12:02 Переглядів: 4 760

«Кременчукводоканал» проведе планові ремонти для стабільного водопостачання навіть у разі блекауту

У Кременчуці з 9.00 22 серпня до 24.00 23 серпня повністю припинять централізоване водопостачання. Про це повідомили у КП «Кременчукводоканал».

Обмеження пов’язане з плановими ремонтними роботами, які мають забезпечити стабільну подачу води всім споживачам, у тому числі під час можливих відключень електроенергії.

Альтернативне забезпечення водою:

питна вода — підвіз за попередніми зверненнями (мапа точок видачі тут);

— підвіз за попередніми зверненнями (мапа точок видачі тут); технічна вода — з трубчастих колодязів (мапа) та в пунктах незламності;

— з трубчастих колодязів (мапа) та в пунктах незламності; швидкий пошук джерел водопостачання — у застосунку «Кременчук.Цифровий» (розділи «Джерела води» та «Укриття (Пункти незламності)»).

На період робіт у місті підтримуватимуть нормативний тиск у мережі для пожежних гідрантів на нагірній частині та Раківці.

Жителів просять заздалегідь зробити запас води. Після відновлення подачі можливе короткочасне помутніння чи забарвлення води.

Контакти диспетчерської КП «Кременчукводоканал»:

0-800-605-660, 050-305-45-71, 067-403-97-86.

Раніше мер Віталій Малецький повідомляв, що на правому березі, за рахунок резервуара, теж буде вода в районі Лейтенанта Дніпрова, але на нижніх поверхах.