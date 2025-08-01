У Кременчуцькій громаді на 2 доби відключать воду — міськрада

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Малецький додав, що у цей період на деяких вулицях міста зберігатиметься водопостачання

22 і 23 серпня у Кременчуці припинять водопостачання. Це пов’язано з роботами на магістральних водогонах, які триватимуть протягом 2 діб. Про це повідомив міський голова Кременчука Віталій Малецький під час сесії міської ради 1 серпня, передає кореспондентка «Кременчуцького Телеграфа» з місця.

— Тобто з 0 годин фактично 22 числа, це п’ятниця, буде вимкнено водопостачання, 23.59 в суботу воно має бути відновлено по параметрам. Але ми сподіваємося, що це відбудеться раніше, фактично буде поступово збільшуватися, і в людей буде вода, — сказав міський голова.

Малецький додав, що у цей період на деяких вулицях міста зберігатиметься водопостачання.



— Це нагірна частина за рахунок резервуара місткістю 10 тисяч кубічних метрів. Тобто у нас окреслено це вулиця Європейська, вулиця Миру, частина Київської, проспект Свободи, десь, може, Героїв Маріуполя частина. Буде тиск до 3-4 поверхів. На правому березі, за рахунок резервуара, теж буде вода в районі Лейтенанта Дніпрова, але на нижніх поверхах, — заявив міський голова.

По місту розставлять 28 бочок з водою, розповів мер.