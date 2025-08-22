У Кременчуці рятувальники загасили пожежу після масованого російського обстрілу — ДСНС

Рятувальники Полтавщини ліквідували пожежу у Кременчуці після масованого російського обстрілу у ніч на 19 серпня. Про це стало відомо з повідомлення Державної служби України з надзвичайних ситуацій 22 серпня.
Понад три доби знадобилося рятувальникам, аби повністю ліквідувати пожежу. Додамо, що займання сталося на кількох окремих ділянках області. Станом на ранок 20 серпня всі осередки вдалося локалізувати, однак роботи з ліквідації наслідків тривали. Троє рятувальників отримали опіки шкіри під час гасіння пожежі у Кременчуці.
У ніч на 19 серпня Кременчук і Кременчуцький район потрапив під ракетно-дроновий удар армії РФ. Уражень зазнала енергетична інфраструктура Кременчука, заклад освіти, будинки місцевих, медзаклади. За попередніми даними обласного та міського керівництва, постраждалих немає. Також після атаки у Кременчуці погіршилась якість повітря.
Слідчі управління Служби безпеки України у Полтавській області розпочали розслідування за фактами обстрілу збройними силами РФ Полтавщини у ніч на 19 серпня (ч. 1 ст. 438 КК України).
