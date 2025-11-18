Росія примусово мобілізувала з окупованих територій на війну проти України майже 50 тисяч українців

Вчора, 21:00

Держава-агресор РФ примусово мобілізувала на тимчасово окупованих територіях 46 327 українців. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global.

— Ми встановили, що з окупованих територій, з анексованого Криму примусово мобілізовано 46 тисяч 327 наших громадян. Ці люди воюють проти нас, — зазначив він.

За даними Координаційного штабу, на Донеччині росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській області — 4 650, у Запорізькій області — 560, у Херсонській — 478. Найбільше мобілізували у Криму — 35 272 осіб, а у Севастополі — ще 5 368.

Ці дані мобілізації стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року. Тобто за останні місяці кількість мобілізованих зросла ще більше. Їх здобула українська воєнна розвідка, і російська сторона їх фактично підтвердила, зазначив Дмитро Усов.

За його словами, 16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, тобто кожний шостий, є громадянами України, з них 6% — жителі Криму.

Усов також повідомив, що до Верховної Ради планується внести законодавчі зміни, які передбачатимуть неповернення до РФ українців із тимчасово окупованих територій під час обмінів.

— Маємо приймати правильне рішення, коли йде запит від російської сторони на їх обмін, тому що відбувається обмін українців на українців. Ми маємо робити все, щоб вони не поверталися до РФ, а залишалися в Україні, — підкреслив представник Координаційного штабу.

Він додав, що стосовно деяких українців, які перебувають у полоні на території України, вітчизняні суди вже ухвалили виправдувальні вироки.

— І ми чекаємо, щоб їх звільнили з таборів, — сказав секретар Коордштабу.

Нагадаємо, нещодавно ми опублікували інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, в якому він заявив, що головна проблема проведення мобілізації e нерозумінні суті військового обов’язку та втоми суспільства від війни. Він розповів про мобілізацію та примусове доставлення військовозобов’язаних.

Речник Полтавського ОТЦК вважає, що примусове доставляння чоловіків у центр комплектування законним.

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про кременчуківця старшого сержанта Юрія з позивним «Рик», який також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він воював на Донеччині, Сумщині та Курщині, а після контузії та визнання непридатним до служби у бойових підрозділах був переведений для проходження військової служби до Кременчуцького районного ТЦК та СП. І тут він почув прокльони та погрози від тих, кого захищав на фронти три роки, ризикуючи власним життям.

У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.

Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.

У листопаді Роман Істомін провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».

Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.

Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.