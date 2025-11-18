Росія примусово мобілізувала з окупованих територій на війну проти України майже 50 тисяч українців

Держава-агресор РФ примусово мобілізувала на тимчасово окупованих територіях 46 327 українців. Про це повідомив секретар Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Дмитро Усов на Третій міжнародній конференції Crimea Global.
За даними Координаційного штабу, на Донеччині росіяни мобілізували 5 368 українців, у Луганській області — 4 650, у Запорізькій області — 560, у Херсонській — 478. Найбільше мобілізували у Криму — 35 272 осіб, а у Севастополі — ще 5 368.
Ці дані мобілізації стосуються періоду з лютого 2022 року по липень 2025 року. Тобто за останні місяці кількість мобілізованих зросла ще більше. Їх здобула українська воєнна розвідка, і російська сторона їх фактично підтвердила, зазначив Дмитро Усов.
Вийшов з окупації, щоб стати на захист України та звільнити від росіян своє рідне місто
За його словами, 16% полонених, які перебувають в українських таборах для військовополонених, тобто кожний шостий, є громадянами України, з них 6% — жителі Криму.
Усов також повідомив, що до Верховної Ради планується внести законодавчі зміни, які передбачатимуть неповернення до РФ українців із тимчасово окупованих територій під час обмінів.
Він додав, що стосовно деяких українців, які перебувають у полоні на території України, вітчизняні суди вже ухвалили виправдувальні вироки.
Три роки захищав українців на фронті, а тепер чує від них прокльони: розповідь військового з Кременчуцького РТЦК
Нагадаємо, нещодавно ми опублікували інтерв’ю речника Полтавського обласного ТЦК та СП Романа Істоміна, в якому він заявив, що головна проблема проведення мобілізації e нерозумінні суті військового обов’язку та втоми суспільства від війни. Він розповів про мобілізацію та примусове доставлення військовозобов’язаних.
Речник Полтавського ОТЦК вважає, що примусове доставляння чоловіків у центр комплектування законним.
Чи справедливо, коли одні воюють, а інші сидять вдома, та чи не пора вже помінятися, — 22-річний полтавець, що воює два роки
Нагадаємо, нещодавно ми розповідали про кременчуківця старшого сержанта Юрія з позивним «Рик», який також з перших днів повномасштабного вторгнення став на захист України. Він воював на Донеччині, Сумщині та Курщині, а після контузії та визнання непридатним до служби у бойових підрозділах був переведений для проходження військової служби до Кременчуцького районного ТЦК та СП. І тут він почув прокльони та погрози від тих, кого захищав на фронти три роки, ризикуючи власним життям.
У вересні в Полтавському обласному ТЦК пояснили, чим рекрутинг відрізняється від мобілізації — призов на військову службу під час мобілізації, на відміну від контракту, є обов’язковим (примусовим) видом військової служби.
Мобілізація за оголошенням: чи варто чекати повістку, та у чому переваги служби за контрактом
Наприкінці минулого року речник Полтавського обласного ТЦК та СП майор Роман Істомін в інтерв’ю «Телеграфу» відповів на питання чи можна поповнення ЗСУ покласти на рекрутингові центри та наскільки вірогідний варіант розформування ТЦК та СП. Він зазначив, що рекрутинг — це призов на військову службу для мотивованих, які у своїй більшості стали на захист України у перші місяці повномасштабної війни. А примусова мобілізація — це для немотивованих, які або не хочуть виконувати свій конституційний обов’язок по захисту Батьківщини, або вагаються. І, на його думку, будь-яка структура, що проводитиме примусову мобілізацію, зазнаватиме хейту так само, як і ТЦК сьогодні, з боку тих, хто не хоче помічати війни. Роман Істомін також наголосив, що діяльність Центрів рекрутингу має інформаційно-консультаційний характер і займатись мобілізацією вони не можуть.
Чи спроможні Центри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію
У листопаді Роман Істомін провів брифінг щодо відмінностей між мобілізацією та рекрутингом до ЗСУ. В ході брифінгу, він прокоментував питання щодо того, чи можна з працівників ТЦК створити нові бойові бригади. Він заявив, що саме з працівників ТЦК точно жодної бойової бригади створити неможливо. Пояснюючи це, Роман Істомін акцентував, що в ТЦК є працівники, які у більшості жінки, та військовослужбовці, І саме з «цивільних працівників жодної бригади створити не можливо».
Чи є ТЦК складовою Збройних Сил України та хто там працює, а хто — служить
Він також зауважив, що військовослужбовці, які служать в ТЦК, є обмежено придатними до проходження військової служби, мали поранення чи якісь захворювання, що не дозволяє їм виконувати завдання у складі бойових підрозділів. Вони пройшли ВЛК та були визнані придатними до проходження військової служби у військових частинах забезпечення, ТЦК, навчальних центрах та інших тилових установах. Тож, створення бойових бригад із таких військовослужбовців також неможливо. Цей коментар Романа Істоміна був представлений частково, з контексту були вирвані окремі речення, його слова перекрутили багато телеграм-каналів, що спотворило сутність поданої ним інформації.
Речник Полтавського ОТЦК пояснив, чому із працівників ТЦК неможливо створити бойові бригади
Згодом Полтавський обласний ТЦК надав додаткові роз’яснення з питань того, хто працює, а хто служить в ТЦК, та пояснив, що ТЦК є територіальним органом військового управління ЗСУ.
