«Якби ми виявили аварійне дерево, його б на території не було»: суд продовжує досліджувати документи у справі загибелі дитини у дитсадку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 341 Коментарів: 1

Сторони перейшли до розгляду 4 тому письмових доказів у справі. Усього ж їх 15

Сьогодні, 24 липня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача.

Засідання було під загрозою зриву: на початок слухання не з’явилася одна з обвинувачених. Суд про свою відсутність вона належним чином не повідомила. У зв’язку із цим прокурорка Ібрагімова звернулася до суду з клопотанням відкласти слухання, оскільки, на її думку, проводити засідання за відсутності однієї з обвинувачених неможливо. Разом з тим прокурорка клопотала про накладення на обвинувачену грошового стягнення, оскільки на неї покладені певні зобов’язання.

Проте поки суд слухав думку учасників стосовно відкладення слухання та накладення грошового стягнення, обвинувачена у залі суду з’явилася. Своє запізнення вона пояснила непорозумінням.

Дослідження письмових документів

Після залагодження усіх нюансів суд продовжив досліджувати письмові документи. За словами прокурорки, на сьогоднішньому засіданні частково почали опрацьовувати 4-й том справи. Усього ж їх 15, проте деякі документи там можуть повторюватися.

Сьогодні сторона обвинувачення надала на розгляд суду низку наказів, зокрема про проведення інвентаризації, про підготовку до навчального року, про організацію та перевірку знань з питань охорони праці, про призначення Гладенької та Панащук на посади та їхні посадові інструкції, паспорт санітарно-технічного стану території закладу, наказ про створення комісії з обстеження території дитячого садка, документи про зарахування до садочку загиблої Анастасії Німчиної та потерпілого Марка Пономаренка, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції тощо.

Водночас в одному із цих документів було зазначено, що Панащук як завідувачка господарства була відповідальною за стан зелених насаджень на території дитячого садка.

Під час розгляду документів їх коментувала і завідувачка дитсадка Гладенька.

— Якби ми виявили на території дитсадка аварійне дерево, я вас запевняю — його б там не було, — зазначила вона.

Жінка також додала, що під час вітряної погоди ламаються гілки і падають дерева скрізь у місті.

Судове засідання тривало близько 2-х годин. Далі суд оголосив про перерву. Розгляд справи продовжиться 6 серпня.

Нагадаємо, на минулому засіданні, яке відбулося 15 липня, суд після тривалої перерви розпочав дослідження письмових доказів у справі.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.