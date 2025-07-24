Олена Шуляк
Олена Шуляк розповіла, як зміниться житлова політика в Україні
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Надзвичайні новини, ТЪ у темі

«Якби ми виявили аварійне дерево, його б на території не було»: суд продовжує досліджувати документи у справі загибелі дитини у дитсадку

Сьогодні, 16:03 Переглядів: 341 Коментарів: 1

 

Сторони перейшли до розгляду 4 тому письмових доказів у справі. Усього ж їх 15

Сьогодні, 24 липня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. 

Засідання було під загрозою зриву: на початок слухання не з’явилася одна з обвинувачених. Суд про свою відсутність вона належним чином не повідомила. У зв’язку із цим прокурорка Ібрагімова звернулася до суду з клопотанням відкласти слухання, оскільки, на її думку, проводити засідання за відсутності однієї з обвинувачених неможливо. Разом з тим прокурорка клопотала про накладення на обвинувачену грошового стягнення, оскільки на неї покладені певні зобов’язання. 

Проте поки суд слухав думку учасників стосовно відкладення слухання та накладення грошового стягнення, обвинувачена у залі суду з’явилася. Своє запізнення вона пояснила непорозумінням.

Дослідження письмових документів

Після залагодження усіх нюансів суд продовжив досліджувати письмові документи. За словами прокурорки, на сьогоднішньому засіданні частково почали опрацьовувати 4-й том справи. Усього ж їх 15, проте деякі документи там можуть повторюватися.

Сьогодні сторона обвинувачення надала на розгляд суду низку наказів, зокрема про проведення інвентаризації, про підготовку до навчального року, про організацію та перевірку знань з питань охорони праці, про призначення Гладенької та Панащук на посади та їхні посадові інструкції, паспорт санітарно-технічного стану території закладу, наказ про створення комісії з обстеження території дитячого садка, документи про зарахування до садочку загиблої Анастасії Німчиної та потерпілого Марка Пономаренка, журнали реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції тощо.

Водночас в одному із цих документів було зазначено, що Панащук як завідувачка господарства була відповідальною за стан зелених насаджень на території дитячого садка.

Під час розгляду документів їх коментувала і завідувачка дитсадка Гладенька.

— Якби ми виявили на території дитсадка аварійне дерево, я вас запевняю — його б там не було, — зазначила вона.

Жінка також додала, що під час вітряної погоди ламаються гілки і падають дерева скрізь у місті.

Судове засідання тривало близько 2-х годин. Далі суд оголосив про перерву. Розгляд справи продовжиться 6 серпня.

Нагадаємо, на минулому засіданні, яке відбулося 15 липня, суд після тривалої перерви розпочав дослідження письмових доказів у справі.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.

ПО ТЕМІ:

У дитсадку № 19 у Кременчуці на дітей впало дерево — дівчинка померла у лікарні

Смерть дитини у дитсадку: прокуратура підозрює трьох колишніх працівників садочка

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: троє експрацівниць садочка постануть перед судом

Смерть дитини від падіння дерева у дитсадку: мати вбачає порушення закону та скаржиться до райвійськадміністрації

Неможливо розглянути справу до вирішення іншої: суд призупинив цивільне провадження до рішення у провадженні кримінальному

«Вважаю працівників дитсадка винними у смерті дитини»: суд допитав матір загиблої внаслідок падіння дерева дівчинки

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: суд дитячий садок дерево загибель дитина
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Коментарі: 1

1 600
Andron777:
Сьогодні, 18:03

У нас в дворі багато дерев які покосились, навіть сухі повністю без єдиного листочка вже роками стоять. Приїжджають пиляти, підходимо до них запитуємо. Мовляв чого не пиляєте оті шо покосились та сухі. Кажуть ми не знаємо які сказали ті і пиляємо. А пиляють тополі які можна на дрова використовувати. От і все. У людей під балконом стоїть сухостой вже років 5 і нікому діла немає.


0 0

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх