Дослідження письмових доказів та продовження запобіжного заходу: продовження слухання щодо загибелі дитини у дитсадку

Сьогодні, 13:37 Переглядів: 153

На засіданні сторони переглянули записи слідчих експериментів зі свідками, а також розглянули клопотання щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченим Гладенькій та Панащук

Сьогодні, 15 липня, у стінах Автозаводського районного суду Кременчука продовжився розгляд справи у кримінальному провадженні щодо загибелі 4-річної дитини внаслідок падіння дерева на території дитсадка № 19 під головуванням судді Гусача. Слухання відтерміновували понад 2 місяці — причиною цьому була відсутність сторін на засіданні.

Письмові докази та слідчі експерименти

Після тривалої перерви суд розпочав дослідження письмових доказів, які представила прокурорка Кременчуцької окружної прокуратури Вікторія Ібрагімова.

Зокрема, сторона обвинувачення представила суду:

протокол огляду місця події, де зокрема йдеться про вилучення спилу каштана, який впав на дітей. Прокурорка також наголосила, що рагмент стовбура та спил дерева проходять у справі як речові докази;

протокол огляду тіла загиблої Анастасії Німчиної у лікарні;

протокод медичного огляду ще однією травмованої дитини;

свідоцтво про право власності на нерухоме майно, витяги про реєстрацію прав на нерухоме майно, ліцензію на дозвіл надання освітніх послуг, статут закладу освіти. Зокрема, при дослідженні статуту прокурорка наголосила на пункті, де зазначено, що працівники дитсадка несуть відповідальність за збереження життя та здоров’я дітей відповідно до законодавства. Також на окремих пунктах статуту детальніше зупинилася адвокатка Маслова, яка представляє інтереси потерпілого Марка Пономаренка;

колективний договір із додатками між профспілкою дитсадка та адміністрацією, зокрема правилами внутрішнього трудового розпорядку;

витяг з рішення міськради про надання в користування дитсадку земельної ділянки;

наказ про організацію роботи в закладі.

Крім того, сторони переглянули три записи слідчих експериментів із свідками Горобець, Панькевич та Самойленко, які того дня були на місці події.

Так, свідок Горобець розповіла про події того дня: як впало дерево, як побачила під гілками дитину. Жінка дістала травмовану дівчинку з-під дерева і передала іншим працівникам, аби її віднесли у корпус. Тоді дістали з-під гілок і Пономаренка Марка. Хто і як його діставав хлопчика, свідок Горобець не бачила.

Далі під час перегляду наступного запису слідчого експерименту свідок Панькевич розповіла, що під час падіння дерева її й саму привалило деревом. Коли жінка вибралася з-під гілок, то побачила, що її колега Горобець уже тримає дитину на руках. Вона забрала її і понесла в корпус у медпункт. Далі жінка поїхала на «швидкій» разом з дітьми до лікарні, де надавала показання. Уже після цього вона сама звернулася до лікарів за медичною допомогою. Про те, що постраждав ще й Марк, дізналася вже зі слів колег.

Третій слідчий експеримент проводили зі ще однією працівницею дитсадка Самойленко. Жінка розповіла, що під час падіння дерева стояла до нього спиною. Коли вже дерево почало падати, «заштовхувала» дітей у павільйон, аби тих не зачепило. Вже після цього побачила під гілками хлопчика, витягла його і занесла у павільйон. Також Самойленко стала свідком того, як дерево впало на виховательку Панькевич. І саме Самойленко віднесла травмованого хлопчика у медпункт, а тоді повернулася до групи.

Продовження запобіжних заходів

Після дослідження частини письмових документів прокурорка Ібрагімова озвучила клопотання щодо продовження запобіжного заходу обвинуваченим у вигляді особистого зобов’язання.

Представниця потерпілого Пономаренка, адвокатка Маслова підтримала клопотання. Представник потерпілої Німчиної адвокат Лазоренко заявив, що покладається на закон.



Далі свою думку озвучили захисники обвинувачених і самі обвинувачені.



Так адвокат Кононенко, представник Гладенької, заявив, що не бачить сенсу у продовженні запобіжного захожу: його строки закінчилися раніше, але нічого не змінилося. Тож він у задоволенні клопотань відмовив. Таку ж думку висловив і адвокат Сьоря. Обвинувачена Гладенька підтримала думку своїх адвокатів і заявила, що продовження запобіжного заходу вважає необгрунтованим.

Схожі думки висловили і захисники обвинуваченої Панащук. Адвокат Ульянов назвав обрання запобіжного захожу «ритуальною дією» та відмовив у задоволенні клопотання. Так само відмовив у цьому й адвокат Більда.

Заслухавши думку усіх сторін, суд ухвалив продовжити запобіжний захід обвинуваченим у вигляді особистого зобов’язання ще на 60 діб, до 20 вересня 2025 року.

Наступне судове засідання має відбутися у заплановану раніше дату, 24 липня о 10.00

Нагадаємо, нещодавно потерпіла Світлана Німчина, мати загиблої дівчинки, клопотала про відвід судді Гусача, оскільки, на її думку, «відбувається затягування судового розгляду шляхом безпідставного відкладення з метою уникнення обвинуваченими кримінальної відповідальності». Проте суд у задоволенні цієї заяви відмовив.

Перебіг справи

Нагадаємо, перше судове засідання у цій справі відбулося 27 грудня. Тоді обвинуваченим Гладенькій та Панащук обрали запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання: вони не мають права спілкуватися зі свідками у справі, виїздити за межі України та попереджати суд про зміну місця проживання чи роботи.

Друге судове засідання 17 січня не відбулося, оскільки захисник обвинуваченої Панащук, адвокат Більда, не встиг ознайомитися з матеріалами справи й перебував на лікарняному.

Під час третього судового засідання, 3 лютого, суд ухвалив порядок подальших засідань.

На четвертому засіданні суд підтримав клопотання прокурора та продовжив обвинуваченим Гладенькій та Панащук запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання строком на 60 діб до 18 квітня 2025 року.

На п’ятому засіданні, яке відбулося 12 березня, суд допитав матір загиблої дівчинки, Світлану Німчину, яка наголосила, що у смерті її дитини винними вважає працівників дитсадка.

Шосте засідання, яке мало б відбутися 20 березня, відклали через хворобу потерпілих, а у прокурорки на той момент ще не були готові паперові докази для дослідження.

Під час сьомого засідання суд допитав потерпілих — батьків травмованого Марка, які розповіли про його травму та перебіг лікування та ускладнення.

На восьмому засіданні суд допитав законного представника потерпілого хлопчика — його бабусю, та погодив допит дитини у присутності психолога.

На дев'ятому засіданні суд допитав потерпілого хлопчика, який також постраждав внаслідок падіння дерева.