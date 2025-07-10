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У Кременчуці відбувся турнір із кросфіту на честь Героя України Максима Кагала

Сьогодні, 07:45 Переглядів: 163

Під час змагань зібрали понад 100 тис. грн для батальйону «Азов»

У Кременчуці провели щорічний турнір із кросфіту, присвячений пам’яті Героя України Максима Кагала — старшого лейтенанта окремого загону спецпризначення «Азов», який загинув у боях за Маріуполь у березні 2022 року.

Максим Кагал був майстром спорту України та світу з кікбоксингу, багаторічним спортсменом, захисником і патріотом.

Змагання проходили у різних категоріях — для професійних спортсменів та аматорів. Учасники долали індивідуальні та командні старти, виконуючи комплекси з важкої атлетики, функціонального тренінгу та кардіо.

Окремим випробуванням став символічний «Кілометр волі» — дистанція, яку кожен учасник проходив на честь загиблого воїна.

Під час турніру зібрали понад 100 тисяч гривень, повідомила пресслужба мерії. Усі кошти передадуть на потреби 2-го батальйону окремого загону спецпризначення «Азов».

Нагадаємо, що торік турнір відбувся також 6 липня. У 2023-му учасникам запропонували виконувати вправи за схемою «Pistone 2.0» AFAP — це комплекс вправ, які найчастіше виконував Максим Кагал і який назвали на честь позивного бійця. А перший турнір на честь Максима Кагала провели у серпні 2022 року. Тоді усі учасники на початку змагань пробігли символічний «Кілометр волі».


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Автор: Руслана Горгола
Теги: Максим Кагал кросфіт турнір
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