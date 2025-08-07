Перевірку документів та вручення повісток військовослужбовці ТЦК будуть фіксувати на бодікамери

Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1-го вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це заявив Міністр оборони Денис Шмигаль.
За його даними, наразі забезпеченість ТЦК та СП засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.
Чи спроможні Цетри рекрутингу замінити ТЦК та чи можливо уникнути хейту, проводячи примусову мобілізацію
Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, спрямована на посилення обороноздатності держави в умовах повномасштабної агресії з боку РФ.
Мобілізація проводиться для поповнення Сил оборони України. 15 лютого Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року. Воно стало 16-м з початку повномасштабного військового вторгнення РФ.
Без ТЦК не обійтися: у Міноборони пояснили, чи можлива повністю добровільна мобілізація
У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.