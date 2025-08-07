Перевірку документів та вручення повісток військовослужбовці ТЦК будуть фіксувати на бодікамери

Міноборони посилює прозорість роботи ТЦК та СП. З 1-го вересня усі військовослужбовці ТЦК та СП зобовʼязані носити бодікамери та здійснювати відеофіксацію під час перевірки документів або вручення повісток. У разі порушення правил фіксації передбачена дисциплінарна відповідальність. Про це заявив Міністр оборони Денис Шмигаль.

— Цей крок дозволить забезпечити прозорість та законність діяльності груп оповіщень ТЦК, а також захистити права обох сторін, — написав міністр у своєму телеграм-каналі.

За його даними, наразі забезпеченість ТЦК та СП засобами фіксації складає близько 85%. Триває робота із закупівлі додаткових засобів.

Нагадаємо, в Україні триває мобілізація, спрямована на посилення обороноздатності держави в умовах повномасштабної агресії з боку РФ.

Мобілізація проводиться для поповнення Сил оборони України. 15 лютого Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення загальної мобілізації в Україні до 5 листопада 2025 року. Воно стало 16-м з початку повномасштабного військового вторгнення РФ.

У Полтавському ОТЦК також розповідали, чому військові з ТЦК для вручення повісток виходять на вулиці та які є способи поповнення Збройних Сил України. А також розповіли, коли припиниться вручення повісток на вулицях міст та як відбувається затримання військовозобов’язаних.