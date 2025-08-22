Реорганізація лікарні «Придніпровська»: зарплати медикам не зменшуватимуть — Середа

Медики лікарні «Придніпровська» надалі продовжуватимуть працювати на своїх робочих місцях. Їхні заробітні плати не зменшуватимуть, а також не планується скорочення штату лікарні через реорганізацію медзакладу. Про це повідомив керівник департаменту охорони здоров’я Максим Середа 22 серпня під час сесії Кременчуцької міської ради.

— Всі працівники, всі без виключення, будуть зараховані до штату Першої міської лікарні імені Богаєвського. Всі працівники лікарні «Придніпровська» станом на понеділок, коли це буде відбуватись, будуть знаходитись на своїх робочих місцях, тобто збережений функціонал робочого місця. Всі соціальні гарантії працівників будуть виконані, — сказав Середа.

Міський голова Віталій Малецький заявив, що «всі суди в Україні визнали, що Кременчуцька міська рада діяла в спосіб і в межах, визначений чинним законодавством», коментуючи позови профспілки машиністів локомотивного депо Кременчука проти міськради щодо рішення про реорганізацію лікарні.

Додамо, що сьогодні на сесії міської ради прийняли рішення в результаті якого КМП «Лікарня Придніпровська» була реорганізована та приєднана до КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського». На тлі таких рішень влади медики лікарні «Придніпровська» заявили про підготовку до акції голодування.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше.

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.

У червні Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду.