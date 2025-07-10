Мобільні вогневі групи Нацгвардії у Кременчуцькому районі знищили 13 повітрях цілей

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Офіцер полку охорони громадського порядку (військова частина 3059) Національної гвардії України Віталій Л., який займається протиповітряною обороною (ППО), розповів «Кременчуцькому Телеграфу», що мобільні вогневі групи полку визнані одними з кращих в регіоні.

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За його словами, два роки тому виникла нагальна потреба створити мобільні вогневі групи для знищення повітряних цілей. І йому запропонували очолити цей напрямок — сформувати в частині окремий взвод прикриття повітряного простору. Наразі його підрозділ відповідальний за протиповітряну оборону всієї Полтавської області, зокрема прикриття меж Полтавщини із прифронтовими Сумською та Харківською областями. У його підпорядкуванні десятки мобільних вогневих груп (МВГ).

— Починаючи з 2025 року наші мобільні вогневі групи були одними з кращих в регіоні. Мої бійці безпосередньо в Кременчуцькому районі за три місяці знищили 13 повітряних цілей. Враховуючи кількість мобільних вогневих груп, це досить гарний результат, — розповів Віталій Л.

Він також пояснив, що мобільні вогневі групи НГУ відповідають переважно за прикриття повітряного простору над об'єктами критичної інфраструктури та інших важливих державних об'єктів.

— Хочу зауважити, що мій особовий склад під час виконання бойових завдань на відміну від суміжних мобільних вогневих груп ЗСУ, знаходяться в безпосередній близькості до цих об'єктів. І під час масованих атак ворога на ці об'єкти жоден з моїх хлопців не кинув зброю. Усі вони максимально сконцентровані на знищенні повітряних цілей, незважаючи на влучання, вибухи, збиті ракети та БпЛА, що падають біля них… Я з гордістю говорю, що в мене є такі підлеглі, які так мужньо та самовіддано виконують свої обов’язки, — заявив офіцер ППО.

Він додав, що серед його бійців є й той, хто на першому році повномасштабної війни за допомогою ПЗРК «Стріла-3» збив під Кременчуком крилату ракету.

Нагадаємо, учора ми опублікували повне інтерв’ю з офіцером полку Нацгвардії, який відповідає за напрямок ППО Кременчуцького району та Полтавщини.

У неділю, 6 липня, російські дрони влучили в ТЦК у Кременчуці. Окрім приміщення ТЦК, внаслідок атаки зазнали пошкоджень понад десяток будинків, двоє людей дістали травми. «Кременчуцький Телеграф» побував на місці події та поспілкувався з очевидцями.

У ніч на 29 червня у Кременчуцькій громаді було чутно звуки вибухів. Внаслідок чергової масованої комбінованої атаки у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств.

У ніч на 21 червня у Кременчуці лунала серія вибухів — понад 40. Війська РФ атакували Полтавщину ракетами та безпілотниками. У Кременчуцькому районі зафіксували прямі влучання та падіння уламків на обʼєктах енергетичної інфраструктури та на відкритих територіях. Одна людина отримала травми.

У ніч на 15 червня у Кременчуці також було чутно вибухи: під комбінований удар російських ракет та БпЛА потрапила енергетика та сільськогосподарська інфраструктура.

У ніч на 6 червня у Кременчуці також чули звуки вибухів. Внаслідок атаки російської армії у Кременчуцькому районі постраждало троє людей. Також було пошкоджено адмінбудівлі, приватне господарство, складські приміщення та кафе. На місці обстрілів виникли пожежі. Журналісти «Кременчуцького Телеграфа» побували на місці обстрілу та сфотографували його наслідки.

Раніше «Кременчуцький Телеграф» робив репортаж з військово-історичного музею Кременчука, що працює на базі Вищого професійного училища № 7. У музеї є «артефакти» — підбиті українськими захисниками безпілотники. Керівник музею Володимир Поляков наголосив, що це «не маленька „пташка“, і вона вбиває».