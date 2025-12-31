ГО "Захист держави"
«Коло підтримки»: простір тиші, довіри й взаємної опори
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
БлогЪ
ГО "Захист держави"
ГО «Захист держави»

Підсумки 2025 року: контекст і реальність

Сьогодні, 16:27
77
Блоги

2025 рік став для України роком складних випробувань і водночас — роком усвідомленого вибору. Вибору діяти, брати відповідальність і не відвертатися від реальності. Війна триває. Виклики не зникають. Навпаки — стають складнішими.

 

Цей рік чітко показав: держава тримається не на гаслах, а на людях, які не шукають виправдань і не відступають від своєї позиції. Саме такі люди формують спільноти, що здатні витримувати тиск і працювати на результат.

ГО «Захист Держави» впродовж року була частиною цієї загальноукраїнської спільноти — працювала там, де це справді необхідно, з фокусом на відповідальність, підтримку й конкретні рішення.

У новому, 2026 році ми бажаємо Україні витримки та сили, а суспільству — справжньої єдності
Нехай буде більше повернень додому, більше рішень, що реально змінюють ситуацію, і більше життя без постійного страху за завтрашній день.

Ми заходимо в новий рік із розумінням своєї ролі та готовністю продовжувати роботу — спокійно, послідовно й відповідально.

Дякуємо кожному, хто був із нами цього року.
Попереду — багато роботи. І майбутнє, за яке варто триматися.
З Новим роком!

0
Теги:

ТОП-3 думок за місяць

Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Переселенцям в’їзд заборонено»: на одному з підприємств Кременчука упереджено ставляться до ВПО
17.12.2025, 16:48
1 502
Микола Корецький
Як депутат від партії «Батьківщина», я взяв участь у роботі сесії, долучившись до обговорення соціально значущих питань.
12.12.2025, 14:00
1 362
Олена Шуляк
Скільки ветеранів і ветеранок змогли відкрити бізнес цього року
15.12.2025, 11:05
1 023

Статті автора

Стань блогером

Якщо Ви хочете вести свій блог на сайті Кременчуцький ТелеграфЪ, напишіть, будь ласка, листа на адресу:

rv.telegraf@gmail.com


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх