Підсумки 2025 року: контекст і реальність

2025 рік став для України роком складних випробувань і водночас — роком усвідомленого вибору. Вибору діяти, брати відповідальність і не відвертатися від реальності. Війна триває. Виклики не зникають. Навпаки — стають складнішими.

Цей рік чітко показав: держава тримається не на гаслах, а на людях, які не шукають виправдань і не відступають від своєї позиції. Саме такі люди формують спільноти, що здатні витримувати тиск і працювати на результат.

ГО «Захист Держави» впродовж року була частиною цієї загальноукраїнської спільноти — працювала там, де це справді необхідно, з фокусом на відповідальність, підтримку й конкретні рішення.

У новому, 2026 році ми бажаємо Україні витримки та сили, а суспільству — справжньої єдності

Нехай буде більше повернень додому, більше рішень, що реально змінюють ситуацію, і більше життя без постійного страху за завтрашній день.

Ми заходимо в новий рік із розумінням своєї ролі та готовністю продовжувати роботу — спокійно, послідовно й відповідально.

Дякуємо кожному, хто був із нами цього року.

Попереду — багато роботи. І майбутнє, за яке варто триматися.

З Новим роком!