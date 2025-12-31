«Коло підтримки» для жінок і матерів військових

У Кременчуці громадська організація «Захист Держави» реалізує проект «Коло підтримки» для жінок і матерів військовослужбовців, зокрема загиблих, полонених та безвісти зниклих.

Напередродні Нового року відбулася перша зустріч в рамках «Кола підтримки», під час якої учасниці робили приємні подарунки для себе й своїх рідних.

Усі присутні мали можливість не лише поспілкуватися, але й отримати психологічну підтримку у безпечному колі, адже цей формат поєднує групову роботу з арттерапевтичними та творчими практиками.

Психологиня Ірина Неграш для кожної присутньої жінки знаходила слова підтримки й допомагала створити новорічний настрій.

— Такий формат допомагає жінкам легше проживати втрату, невизначеність і хронічний стрес, а також поступово відновлювати відчуття опори. Ми сприяємо налагодженню контакту жінок між собою. для них це дуже важливо, — зазначила психологиня.

Про наступні зустрічі можна дізнатися за телефоном 0675359284.