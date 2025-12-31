Ми — ваше дзеркало, ви — наша сила. Стоїмо далі

Сьогодні, 19:00 Переглядів: 73

Ми не підбиватимемо традиційні підсумки року, що минає. Бо головний підсумок у нас один на всіх: Ми вистояли. Ми є. Україна тримається.

Ще один рік великої війни. Зараз, на межі 2025-го, найменше хочеться банальних святкових гасел. Час вимагає граничної чесності. А чесність полягає в тому, що ми, як медіа, існуємо лише тому, що існує Україна. Наші сервери працюють, доки працює серце кожного з вас. Ми продовжуємо писати лише тому, що ви продовжуєте боротися — кожен на своєму місці, від окопу до заводського верстата, від лікарняної палати до волонтерського складу.

Це привітання — не про свято. Воно про вдячність і той спільний знаменник стійкості, який об’єднує нас усіх у темні часи.

Тим, хто тримає небо: ЗСУ та Сили оборони

Наші тексти пишуться під звуки сирен, але у безпеці, яку виборюєте ви своїми життями. Ви — єдина причина, чому в наших календарях взагалі настає «завтра». Ми лише фіксуємо історію, яку ви щомиті творите власною кров’ю та надлюдськими зусиллями. Ваше життя — наша найвища цінність.

Тим, хто навіки в строю

Ми пам’ятаємо ціну кожного слова і кожного подиху. Наші серця назавжди закарбовані іменами Героїв, що полягли за те, щоб ми могли говорити рідною мовою. Ця тиша — найгучніший нагадувач про наш борг перед ними. Ми стоїмо і за себе, і за тих, хто вже ніколи не зможе побачити світанок.

Тим, хто є двигуном спротиву: волонтери

Коли здається, що ресурси вичерпані, а втома валить із ніг, ви знаходите неможливе. Ви — живий доказ того, що українці здатні генерувати світло навіть у найтемні часи. Дякуємо, що тримаєте наш тил і не даєте опустити руки нікому навколо.

Тим, для кого ми працюємо: наші читачі

Дякуємо, що серед нескінченного інформаційного шуму ви обираєте правду. Що не втомлюєтеся читати прості і складні тексти, аналізувати та думати разом із нами. Ваша довіра — це те, що тримає редакцію «Телеграфа» у тонусі й не дає схибити. Ми працюємо, доки ви нас читаєте.

Тим, хто підставляє плече: партнери, донори та рекламодавці

У часи, коли економіка працює всупереч фізиці та логіці, ваша підтримка медіа — це не просто бізнес, а громадянська позиція. Дякуємо організаціям, які допомагають нам залишатися незалежними, та рекламодавцям, які мають сміливість інвестувати в майбутнє саме тут і зараз. Ви — фундамент нашої спроможності говорити.

Ми входимо у 2025-й рік без ілюзій, але з крицевим розумінням своєї місії. Ми тут. Ми стоїмо. Ми тримаємо стрій на інформаційному фронті Кременчука та всієї країни, бо ви тримаєте його всюди.

Бажаємо нам усім у Новому році лише одного — щоб та сама Головна Новина, на яку ми чекаємо всією душею, нарешті з’явилася на наших шпальтах великим шрифтом. Новина про Перемогу і справедливий мир.

Сил нам усім. Вистоїмо. Переможемо.

З прийдешнім роком, незламні!

Ваша команда «Кременчуцького Телеграфа»