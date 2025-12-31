Головна подія 2025: моменти, що залишилися в серці Кременчука

Кременчуківці поділилися тим, яка подія 2025 року стала для них найвизначнішою та кого вони вважають людиною року. Для когось важливий момент так і не настав, а для інших найціннішим виявився час, проведений із родиною. Водночас майже всі відповіді об’єднує одне — рік був складним

Нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа», прогулюючись центром міста, розпитали перехожих про найвизначніші події року, що минає, та людей, які стали для них особливими.

На питання про головну подію 2025-го кременчуківці відповідали по-різному. Хтось підсумовував рік коротко та емоційно:

«Рік був гарячим, я б сказала».

Часто найважливіші події люди пов’язували з дітьми та сім’єю:

«В нас народився синочок, якого ми так довго чекали»

«День народження дітей запамʼятався найбільше»

«Наш син почав ходити».

Для окремих респондентів знаковою подією став ремонт або побутові зміни.

Втім, лунали й відповіді з гірким підтекстом, пов’язаним із війною:

«Всі події не дуже хороші. Війна, настрою взагалі немає. На вулицях ходять тільки мами з дітками, старенькі бабусі, а хлопців молодих немає»

«Ми всі в очікуванні найкращого, але ця подія, на жаль, ще не відбулася».

Відповідаючи на питання про людину року, кременчуківці здебільшого називали близьких і рідних, але згадували й політичних діячів:

«Маубуть, президент Зеленський, він багато чого робить для миру в нашій країні».

«Найголовніший чоловік для мене зараз, хай мене пробачить мій чоловік, це наш синочок, йому лише півтора місяці і зараз я існую лише для нього»

«Моя мама, їй 93 роки. Я бажаю їй здоровʼя і ще довгих років щастя».

Були й відповіді з нотками гумору та водночас щирості: