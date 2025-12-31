Головна подія 2025: моменти, що залишилися в серці Кременчука

Кременчуківці поділилися тим, яка подія 2025 року стала для них найвизначнішою та кого вони вважають людиною року. Для когось важливий момент так і не настав, а для інших найціннішим виявився час, проведений із родиною. Водночас майже всі відповіді об’єднує одне — рік був складним
Нещодавно журналісти «Кременчуцького Телеграфа», прогулюючись центром міста, розпитали перехожих про найвизначніші події року, що минає, та людей, які стали для них особливими.
На питання про головну подію 2025-го кременчуківці відповідали по-різному. Хтось підсумовував рік коротко та емоційно:
Часто найважливіші події люди пов’язували з дітьми та сім’єю:
Для окремих респондентів знаковою подією став ремонт або побутові зміни.
Втім, лунали й відповіді з гірким підтекстом, пов’язаним із війною:
Відповідаючи на питання про людину року, кременчуківці здебільшого називали близьких і рідних, але згадували й політичних діячів:
Були й відповіді з нотками гумору та водночас щирості:
«Не Трамп», — жартома відповіла одна з жінок, а потім додала:
«В сімʼї, мій брат, військовий. Для мене він герой, з першого дня пішов добровольцем і до сих пір на війні».
ІнформаціяКористувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.