Фотоконкурс «Святкові хвостики»: переможця обрано!

Завершився новорічний фотоконкурс «Святкові хвостики». Протягом кількох тижнів кременчужани ділилися фотографіями своїх улюбленців у новорічних костюмах. 18 учасників — всі чудові, неповторні, коти й собачки, які дарують щодня радість своїм власникам.
Переможця обирали спонсори конкурсу — магазин зоотоварів «Зоорум».
Переможцем стала кішка Афіна.
Власник пухнастої красуні отримав від «Зооруму» цілий кошик смаколиків для улюблениці й тисячу гривень на інші товари.
