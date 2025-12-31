ГО "Захист держави"
Фотоконкурс «Святкові хвостики»: переможця обрано!

Сьогодні, 13:03 Переглядів: 219

Обирали серцем, — повідомили спонсори конкурсу

Завершився новорічний фотоконкурс «Святкові хвостики». Протягом кількох тижнів кременчужани ділилися фотографіями своїх улюбленців у новорічних костюмах. 18 учасників — всі чудові, неповторні, коти й собачки, які дарують щодня радість своїм власникам.

Переможця обирали спонсори конкурсу — магазин зоотоварів «Зоорум».

— Ми зупинились на учасниці 18. Вирішувати довелось голосуванням, бо всі гарні і когось виділити було дуже важко. Тому вибирали серцем, а не по якихось критеріям.

Переможцем стала кішка Афіна.

 

Власник пухнастої красуні отримав від «Зооруму» цілий кошик смаколиків для улюблениці й тисячу гривень на інші товари.

 

Автор: Мирослава Українська
