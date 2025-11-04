ГО "Захист держави"
Повага, гордість, Україна: молодь Семенівської громади доторкнулася до історії боротьби за незалежність
Олена Шуляк
Нардеп Олена Шуляк: Держава масштабувала можливості системи реабілітації для ветеранів і ветеранок
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», підтримав ініціативу волонтерів для школи-інтернату
Богдан Лазоренко
Розслідування помножене на нуль: чи буде правосуддя у справі кременчуцької «нафтової мафії»?
Микола Княжицький
Справді незалежними мають бути всі правоохоронні органи
Мирослава УКРАЇНСЬКА
«Українські книжки спалювали ще й новини з цього робили»
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Кременчук, Бізнес/Робота

Ексочільник реформованої лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко почав працювати у льотному коледжі

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 219

 

У закладі освіти чоловік працює вже тиждень

Колишній очільник реформованої лікарні «Придніпровська» Віктор Скачко нині працює у Кременчуцьком льотному коледжі Національного авіаційного університету. Цю інформацію пан Скачко підтвердив журналістам «Кременчуцького Телеграфа».

У льотному коледжі Віктор Скачко очолює медико-санітарну частину. За його словами, працює на цій посаді він вже тиждень.

Зауважимо, що з посади директор лікарні «Придніпровська» чоловік звільнився наприкінці серпня після остаточної реорганізації закладу.

Реорганізація лікарні «Придніпровська»: що відомо 

Мова про реорганізацію лікарні «Придніпровської» зайшла у середині травня 2024 року: на сайті Кременчуцької міськради з’явився проєкт рішення про її приєднання до лікарні імені Богаєвського. Тоді ж міський голова Віталій Малецький заявив, що відповідна реорганізація лікарень відбувається по всій Україні. Так медична сфера у Кременчуці працювала б іще ефективніше. 

Реорганізація лікарні планувалася у рамках всеукраїнської медичної реформи — утворення кластерних та надкластерних лікарень. Це означає, що на фінансування таких медзакладів ішло б більше коштів із державного бюджету замість бюджету міського.

І вже 30 травня у Кременчуці профспілка машиністів локомотивного депо Кременчука вийшла на першу акцію проти об’єднання лікарні «Придніпровська» з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

У червні кременчуцькі активісти створили петицію проти реорганізації лікарні. А вже 12 червня акція проти об’єднання лікарень пройшла під стінами міської ради. Містяни підготували звернення до Президента України Володимира Зеленського, голови ВРУ Руслана Стефанчука, прем‘єр-міністра Дениса Шмигаля, Міністра оборони Рустема Умєрова, Міністра охорони здоров‘я Віктора Ляшка, а також до Полтавського обласного керівництва, аби не допустити об’єднання лікарень.

Наприкінці липня обурені кременчужани перекрили пішохідний перехід на вулиці Старшого лейтенанта Кагала біля залізничного вокзалу. Вони вимагали скасувати рішення міської ради щодо об‘єднання медичного закладу з Кременчуцькою першою міською лікарнею ім. О. Т. Богаєвського.

Збори мітингувальників проходили ще кілька разів у серпні та вересні.

А вже у грудні стало відомо, що Полтавський окружний адміністративний суд відкрив провадження у справі за позовом кременчужанина проти Кременчуцької міської ради та її виконавчого комітету. Позивач оскаржує рішення про припинення діяльності комунального медичного підприємства «Лікарня Придніпровська» та вимагає відшкодування судових витрат. Однак 29 квітня Полтавський окружний адміністративний суд відмовив у задоволенні позову.

У січні 2025 року Малецький заявив, що реорганізація має завершитися цьогоріч.

У червні Другий апеляційний адміністративний суд відкрив провадження у справі за апеляційною скаргою профспілки «Лікарні Придніпровська» на рішення Полтавського окружного адміністративного суду. 

У серпні на сесії міської ради прийняли рішення в результаті якого КМП «Лікарня Придніпровська» була реорганізована та приєднана до КНМП «Кременчуцька перша міська лікарня ім. О.Т. Богаєвського». На тлі таких рішень влади медики лікарні «Придніпровська» заявляли про підготовку до акції голодування. Водночас очільник департаменту охорони здоров'я Максим Середа заявив, що медики лікарні «Придніпровська» надалі продовжуватимуть працювати на своїх робочих місцях. Їхні заробітні плати не зменшуватимуть, а також не планується скорочення штату лікарні через реорганізацію медзакладу. 

0
Автор: Яна Гудзь
Теги: Віктор Скачко лікарня Придніпровська льотний коледж
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх