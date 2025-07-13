Головні новини тижня: смерть дитини в аквапарку, перевірка «Маркетопта», атаки на ТЦК

Бюро економічної безпеки візьметься за розслідування податкових схем у продуктовій мережі «Маркетопт». Про це заявив голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, одна торгова точка оформлена на кількох ФОПів — наприклад, шість у Полтаві на Шевченка, 31 та дев’ять у Горішніх Плавнях. Такі схеми можуть свідчити про ухилення від податків, а обсяг можливих втрат для бюджету оцінюють у 4–5 млрд грн щороку. Інформацію передали до БЕБ, де мають перевірити мережу.
Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що російська армія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування, щоб завадити мобілізації. За останній тиждень зафіксовано щонайменше три атаки дронів-камікадзе — у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. У ЗСУ закликають посилити захист адмінбудівель, де формуються мобілізаційні ресурси.
Українські спецслужби встановили осіб, які через чат-боти передавали координати ТЦК росіянам. Частину з них уже затримали, решту — ідентифікували. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за державну зраду.
Підрозділ НГУ, що діє у Кременчуцькому районі, за останні три місяці збив 13 повітряних цілей — дронів і ракет. Це найвищий показник у Полтавській області. Військові працюють з переносними зенітними комплексами, прикриваючи критичну інфраструктуру.
Кабінет Міністрів України анонсував реформу соцзахисту. Із 2025 року всі існуючі виплати мають об'єднати в одну — базову. Щомісячний розмір становитиме орієнтовно 4500 гривень. Реформа запланована поетапно: спершу її запустять у кількох пілотних громадах.
Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про депутатку Полтавської міськради Оксану Деркач, яка у 2020 році балотувалась від ОПЗЖ, а її кандидатуру підтримував Ілля Кива. Після повномасштабного вторгнення вона почала представляти Україну в Раді Європи через європейську організацію ALDA.
Ексректор Кременчуцького нацуніверситету ім. Остроградського задекларував понад 552 тис. грн доходу, пенсію, збереження у валюті та нерухомість у Кременчуці й Луганську. Документ подано після звільнення з посади.
12 липня в аквапарку села Супрунівка (Полтавський район) 6-річний хлопчик потонув у басейні. Дитину дістали з води без свідомості, але медики не змогли її врятувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: умисне вбивство (з відміткою «нещасний випадок») та недогляд з боку батьків.
7 липня вночі у селі Ялинці (Кременчуцький район) водій помітив на дорозі маленького хлопчика віком 1 рік 9 місяців. Поліція швидко розшукала родину й повернула дитину. Із батьками провели профілактичну бесіду.
На перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, де торік ремонтували тепломережу, утворилися провалля. Міськвиконком визнав відновлення дорожнього покриття незадовільним і направив претензію КП «Полтаватеплоенерго» з вимогою усунути дефекти.
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