Головні новини тижня: смерть дитини в аквапарку, перевірка «Маркетопта», атаки на ТЦК

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 725

Огляд найважливішого, що сталося з 7 по 13 липня

БЕБ перевіряє «Маркетопт»

Бюро економічної безпеки візьметься за розслідування податкових схем у продуктовій мережі «Маркетопт». Про це заявив голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, одна торгова точка оформлена на кількох ФОПів — наприклад, шість у Полтаві на Шевченка, 31 та дев’ять у Горішніх Плавнях. Такі схеми можуть свідчити про ухилення від податків, а обсяг можливих втрат для бюджету оцінюють у 4–5 млрд грн щороку. Інформацію передали до БЕБ, де мають перевірити мережу.

Росія б’є по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію — ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що російська армія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування, щоб завадити мобілізації. За останній тиждень зафіксовано щонайменше три атаки дронів-камікадзе — у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. У ЗСУ закликають посилити захист адмінбудівель, де формуються мобілізаційні ресурси.

Спецслужби ідентифікували осіб, які передавали дані для ударів по ТЦК

Українські спецслужби встановили осіб, які через чат-боти передавали координати ТЦК росіянам. Частину з них уже затримали, решту — ідентифікували. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за державну зраду.

Мобільні вогневі групи Нацгвардії на Кременчуччині збили 13 цілей

Підрозділ НГУ, що діє у Кременчуцькому районі, за останні три місяці збив 13 повітряних цілей — дронів і ракет. Це найвищий показник у Полтавській області. Військові працюють з переносними зенітними комплексами, прикриваючи критичну інфраструктуру.

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Кабінет Міністрів України анонсував реформу соцзахисту. Із 2025 року всі існуючі виплати мають об'єднати в одну — базову. Щомісячний розмір становитиме орієнтовно 4500 гривень. Реформа запланована поетапно: спершу її запустять у кількох пілотних громадах.

Полтавську депутатку викрили на проросійських зв’язках

Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про депутатку Полтавської міськради Оксану Деркач, яка у 2020 році балотувалась від ОПЗЖ, а її кандидатуру підтримував Ілля Кива. Після повномасштабного вторгнення вона почала представляти Україну в Раді Європи через європейську організацію ALDA.

Загірняк оприлюднив декларацію після звільнення з КрНУ

Ексректор Кременчуцького нацуніверситету ім. Остроградського задекларував понад 552 тис. грн доходу, пенсію, збереження у валюті та нерухомість у Кременчуці й Луганську. Документ подано після звільнення з посади.

В аквапарку загинув 6-річний хлопчик — поліція відкрила справу

12 липня в аквапарку села Супрунівка (Полтавський район) 6-річний хлопчик потонув у басейні. Дитину дістали з води без свідомості, але медики не змогли її врятувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: умисне вбивство (з відміткою «нещасний випадок») та недогляд з боку батьків.

На Полтавщині водій виявив малюка посеред дороги

7 липня вночі у селі Ялинці (Кременчуцький район) водій помітив на дорозі маленького хлопчика віком 1 рік 9 місяців. Поліція швидко розшукала родину й повернула дитину. Із батьками провели профілактичну бесіду.

Провалля на перехресті Шевченка та Троїцької: міська влада подала претензії до «Полтаватеплоенерго»

На перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, де торік ремонтували тепломережу, утворилися провалля. Міськвиконком визнав відновлення дорожнього покриття незадовільним і направив претензію КП «Полтаватеплоенерго» з вимогою усунути дефекти.