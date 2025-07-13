Олена Шуляк
Олена Шуляк: Цифровізація стала інструментом довіри і розвитку України
Мирослава УКРАЇНСЬКА
"Українські книжки зпалювали ще й новини з цього робили"
Сабіна Юркіна
Чому я не боюся. І чому нормально — боятися
Анатолій Василенко
Коли газовий рахунок кусається: борг — зростав, коли лічильник «відпочивав»
Микола Корецький
Як депутат Полтавської облради від партії «Батьківщина», організував свято для Асоціації інвалідів дитинства «Новий дім»
Віктор Крук
«Мені наснився дивний сон. А може віщий?»
Богдан Лазоренко
Токсична змова у Кременчуці: сморід, гроші та нафтова мафія під «кришою» влади Малецького
Богдан Лазоренко
Кінець близько. Хто ж фінансує роботу ворожого сайту “КременчукТудей” та поливає брудом опонентів міської влади?
Всеукраїнське об‘єднання «Батьківщина»
Тарифи на світло потрібно зменшувати, а не підвищувати, – Юлія Тимошенко
Віктор Крук
Як українці ведуться на російські фейки та розповсюджують кремлівські наративи і чи можна цьому протидіяти
Колектив АТ «КСЗ»
Пам'яті старшого майстра ОЦЛВ «КСЗ» Максима Литковича, який загинув на війні
Анатолій Василенко
Боргова прірва за комуналку в умовах воєнного стану: погляд на боргові реалії населення «не вмерлої» країни
Володимир Дмитренко
Дорогу посилить той, хто йде, або чому добре, коли на зупинках з'являються знаки заборони куріння
Олександр Мельник
Про акценти і пріоритети державної політики
Слуга народу - Полтавщина
На Полтавщині встановили лінійний прискорювач і сучасний комп'ютерний томограф
Лариса Гориславець
8 травня - День пам’яті та примирення. Чому нам потрібно переглянути традиції вшанування пам’яті?
Тетяна Донченко (Волинська)
Успішно «розсуваю шторки»: що сказав апеляційний суд у «справі дитсадків»
Топ новина, Кременчук

Головні новини тижня: смерть дитини в аквапарку, перевірка «Маркетопта», атаки на ТЦК

Сьогодні, 15:05 Переглядів: 725

 Огляд найважливішого, що сталося з 7 по 13 липня

БЕБ перевіряє «Маркетопт»

Бюро економічної безпеки візьметься за розслідування податкових схем у продуктовій мережі «Маркетопт». Про це заявив голова фінкомітету Верховної Ради Данило Гетманцев. За його словами, одна торгова точка оформлена на кількох ФОПів — наприклад, шість у Полтаві на Шевченка, 31 та дев’ять у Горішніх Плавнях. Такі схеми можуть свідчити про ухилення від податків, а обсяг можливих втрат для бюджету оцінюють у 4–5 млрд грн щороку. Інформацію передали до БЕБ, де мають перевірити мережу.

Росія б’є по ТЦК, щоб зірвати мобілізацію — ЗСУ

Командування Сухопутних військ ЗСУ повідомило, що російська армія цілеспрямовано атакує територіальні центри комплектування, щоб завадити мобілізації. За останній тиждень зафіксовано щонайменше три атаки дронів-камікадзе — у Кривому Розі, Полтаві та Кременчуці. У ЗСУ закликають посилити захист адмінбудівель, де формуються мобілізаційні ресурси.

 

Спецслужби ідентифікували осіб, які передавали дані для ударів по ТЦК

Українські спецслужби встановили осіб, які через чат-боти передавали координати ТЦК росіянам. Частину з них уже затримали, решту — ідентифікували. Зловмисникам загрожує кримінальна відповідальність за державну зраду.

Мобільні вогневі групи Нацгвардії на Кременчуччині збили 13 цілей

Підрозділ НГУ, що діє у Кременчуцькому районі, за останні три місяці збив 13 повітряних цілей — дронів і ракет. Це найвищий показник у Полтавській області. Військові працюють з переносними зенітними комплексами, прикриваючи критичну інфраструктуру.

В Україні залишать лише один вид соціальної допомоги

Кабінет Міністрів України анонсував реформу соцзахисту. Із 2025 року всі існуючі виплати мають об'єднати в одну — базову. Щомісячний розмір становитиме орієнтовно 4500 гривень. Реформа запланована поетапно: спершу її запустять у кількох пілотних громадах.

Полтавську депутатку викрили на проросійських зв’язках

Журналісти Bihus.Info оприлюднили розслідування про депутатку Полтавської міськради Оксану Деркач, яка у 2020 році балотувалась від ОПЗЖ, а її кандидатуру підтримував Ілля Кива. Після повномасштабного вторгнення вона почала представляти Україну в Раді Європи через європейську організацію ALDA.

 

Загірняк оприлюднив декларацію після звільнення з КрНУ

Ексректор Кременчуцького нацуніверситету ім. Остроградського задекларував понад 552 тис. грн доходу, пенсію, збереження у валюті та нерухомість у Кременчуці й Луганську. Документ подано після звільнення з посади.

В аквапарку загинув 6-річний хлопчик — поліція відкрила справу

12 липня в аквапарку села Супрунівка (Полтавський район) 6-річний хлопчик потонув у басейні. Дитину дістали з води без свідомості, але медики не змогли її врятувати. Поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями: умисне вбивство (з відміткою «нещасний випадок») та недогляд з боку батьків.

На Полтавщині водій виявив малюка посеред дороги

7 липня вночі у селі Ялинці (Кременчуцький район) водій помітив на дорозі маленького хлопчика віком 1 рік 9 місяців. Поліція швидко розшукала родину й повернула дитину. Із батьками провели профілактичну бесіду.

Провалля на перехресті Шевченка та Троїцької: міська влада подала претензії до «Полтаватеплоенерго»

На перехресті вулиць Шевченка і Троїцької, де торік ремонтували тепломережу, утворилися провалля. Міськвиконком визнав відновлення дорожнього покриття незадовільним і направив претензію КП «Полтаватеплоенерго» з вимогою усунути дефекти.

 

ПО ТЕМІ:

Дайджест тижня: нові атаки на місто, роковини трагедії «Амстора», Герой України з Кременчука, мерія купує мінівен та ціни на ринку
Масована атака на місто, релігійні скандали та новенькі автівки чиновникам: головне у Кременчуці за тиждень
Головні новини за тиждень: атака на Кременчук та Полтавщину, «Незламна» парк не залишає та ціни на ринку
Головні новини Кременчука за тиждень: ракети, суди, знайдені тіла та ціни на ягоди
День міста, атака росіян на Кременчук, мобільні блокпости: дайджест новин за тиждень

0
Автор: Руслана Горгола
Теги: дайджест новини
Читайте telegraf.in.ua в Google News
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити про це редакцію.

Інформація

Користувачі, які знаходяться в групі Гості, не можуть залишати коментарі до даної публікації.
Будь-ласка, ЗАРЕЄСТРУЙТЕСЬ.
Ознайомтесь із правилами коментування.
Читайте також:
  • Kiaparts
  • НОВИНИ ПАРТНЕРІВ:


Свіжий випуск (№ 6 від 6 лютого 2025)

Для дому і сім'ї

Читати номер

Для дому і сім'ї - програма телепередач

Читати номер

Приватна газета

Читати номер
Попередні випуски

№ 5 від 30 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 4 від 23 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 3 від 16 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

№ 2 від 9 січня 2025

Для дому і сім'ї

Програма передач

Приватна газета

Всі номери

Вверх