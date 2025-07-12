У Полтаві в аквапарку загинув 6-річний хлопчик

Вчора, 22:02 Переглядів: 859

12 липня, близько 18.00, на території аквапарку в селі Супрунівка під Полтавою 6-річний хлопчик впав у басейн. Його без свідомості дістали з води, але врятувати дитину медикам не вдалося. Про це повідомили у поліції Полтавщини.

За попередньою інформацією, хлопчик випадково впав у воду. На місце прибула слідчо-оперативна група. Причини й обставини трагедії встановлюють слідчі. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Нагадаємо, що у 2017 році у Кременчуці 6-річний хлопчик зламав руку, впавши з дитячої гірки у розважальному центрі.