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Загибель 6-річного хлопчика в аквапарку на Полтавщині: поліція відкрила кримінальне провадження

Сьогодні, 11:23 Переглядів: 334

 Слідчі розслідують умисне вбивство з відміткою «нещасний випадок» та неналежний догляд з боку батьків

Після трагедії в аквапарку села Супрунівка, де 12 липня загинув 6-річний хлопчик, поліція відкрила кримінальне провадження за двома статтями Кримінального кодексу України: п. 2 ч. 2 ст. 115 — умисне вбивство малолітнього з відміткою «нещасний випадок» — та ст. 166 — злісне невиконання батьками обов’язків щодо догляду за дитиною. Про це повідомила пресслужба Полтавської обласної прокуратури.

Як повідомлялось раніше, хлопчик упав у басейн під час відпочинку з родиною. Його витягли з води без свідомості, медики провели реанімацію, але врятувати життя дитини не вдалося.

На місці трагедії поліціянти провели огляд, вилучили записи з камер відеоспостереження та призначили судово-медичну експертизу. Розслідування здійснює ВП № 2 Полтавського районного управління поліції за процесуального керівництва Полтавської окружної прокуратури.

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Автор: Руслана Горгола Джерело фото: aquaparkrio.pl.ua
Теги: прокуратура Полтавщини аквапарк дитина смерть
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