БЕБ перевірить «Маркетопт»: підозрюють ухилення від податків через фіктивних ФОПів

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Бюро економічної безпеки України перевірить діяльність мережі продуктових магазинів «Маркетопт», головний офіс якої розташований у Кременчуці. Причина — підозри в ухиленні від сплати податків шляхом поділу бізнесу на низку фізичних осіб-підприємців. Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев на своєму YouTube-каналі.

За його словами, «Маркетопт» використовує схеми, за якими одна торгова точка працює від імені кількох ФОПів. Наприклад, у полтавському магазині на вулиці Шевченка, 31 працює шість ФОПів, а в Горішніх Плавнях — дев’ять. Деякі підприємці, за словами нардепа, «обслуговують» одразу вісім точок у різних містах.

Гетманцев заявив, що щороку держава може втрачати 4–5 млрд грн податкових надходжень через такі схеми. Він також наголосив, що йдеться не лише про оптимізацію, а й про фіктивних ФОПів — осіб, які формально зареєстровані підприємцями, але не ведуть реальної діяльності. Це може призвести до кримінальної відповідальності.