Дайджест тижня: нові атаки на місто, роковини трагедії «Амстора», Герой України з Кременчука, мерія купує мінівен та ціни на ринку

Сьогодні, 15:10 Переглядів: 144

Чергові російські атаки на Кременчук

У ніч на 29 червня Кременчук у четверте за цей місяць зазнав масованого обстрілу російською армією. До того місто масовано атакували у ніч на 6, 15 та 21 червня. Майже всю минулу ніч у Кременчуці було чутно звуки вибухів. В області працювала ППО, а внаслідок комбінованої атаки ворога у Кременчуцькому районі під удар потрапило одне із підприємств. Вранці очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що ліквідація наслідків влучання у Кременчуцькому районі ще триває. У Полтаві був пошкоджений залізничний вокзал. В області без світла залишилися понад 1600 споживачів.

У четвер, 26 червня, близько 23.00, кременчужани чули серію вибухів. Пізніше очільник Полтавської ОВА Володимир Когут повідомив, що зафіксоване падіння уламків у Кременчуцькому районі. Як стало відомо вранці внаслідок російської атаки ворога пошкоджено приміщення одного з продовольчих супермаркетів, пародонтологічний кабінет лікарні — касетний боєприпас розірвався всередині, декілька транспортних засобів та автобус футбольного клубу «Кремінь».

У Кременчуці було чутно вибухи: під удар потрапило одне із підприємств у районі

Кременчужани чули вибухи: в районі уламки БпЛА упали на супермаркет і автівки

Три роки тому російська ракета знищила ТЦ «Амстор»

27 червня стало датою, яка назавжди закарбувалася у пам'яті кожного жителя Кременчука. Цього дня три роки тому російська армія вдень завдала ракетного удару по торговому центру «Амстор». Тоді в ТЦ «Амсторі» було багато відвідувачів - загинули 22 людини загинули, більше сотні отримали поранення. Як і торік, громада міста зібралася поблизу місця трагедії, аби вшанувати пам’ять кожного і кожної, чиє життя так жорстоко і несправедливо обірвала російська ракета. Панахиду за усіма загиблими відслужили священнослужителі Свято-Миколаївського собору. Після спільної молитви усі присутні поклали квіти да символічного меморіалу, а також запалили лампадки у пам'ять про загиблих.

Усі матеріали «Кременчуцького Телеграфа» стосовно теракту в «Амсторі» є тут. На нашому youtube-каналі також є плейлист, присвячений цій трагедії.

Там, де потрібна: як утрата мами в теракті в «Амсторі» змінила життя кременчуківки Дар’ї Коханівської

Герой України, який навчався у Кременчуцькому військовому ліцеї

У понеділок стало відомо, що Президент України Володимир Зеленський надав звання Героя України посмертно Миколі Городніченку. Майор Микола Городніченко — випускник Кременчуцького військового ліцею 2009 року. У складі 25 повітрянодесантної бригади він брав участь у АТО/ООС. З 2018 року воював у складі елітного підрозділу «Центр спеціальних операцій «Альфа». З початком повномасштабного вторгнення група, яку очолював майор Городніченко, відзначилася бойовими успіхами на півночі, півдні та сході України. Військовий брав участь у контрнаступі на Харківщині, керував бойовою групою у майже окупованому Бахмуті, звільняв Херсонщину. Микола Городніченко загинув у січні 2024 року. Поховали військового на Алеї Героїв у Миргороді поряд із могилою старшого солдата Віктора Городніченка, який загинув на Донеччині у 2021 році.

Випускник Кременчуцького військового ліцею отримав звання Героя України посмертно

У Кременчуці нарешті визначилися із постачальником тепла на наступний опалювальний сезон, але хто це невідомо

Минулого тижня у Кременчуці визначилися із постачальником тепла для жителів лівобережної частини Кременчука на наступний опалювальний сезон. Про це повідомив міський голова Віталій Малецький на засіданні виконкому 26 червня. Він пообіцяв, що тариф для населення буде на рівні, який діяв до 22 лютого 2022 року. Проте, хто це - досі невідомо. У міській раді не назвали нового надавача послуг теплопостачання у Кременчуці.

У Кременчуці визначилися із постачальникм тепла на наступний опалювальний сезон — Малецький

На що скаржаться пацієнти лікарень Кременчука

Від початку року мешканці Кременчуцького району надіслали 8 скарг на медичні заклади. Це майже чверть від усіх скарг в області за перше півріччя. Про це стало відомо із відкритих даних Національної служби здоров’я України. Шість разів пацієнти скаржилися на медзаклади у Кременчуці та двічі — на лікарню у Горішніх Плавнях. Більшість скарг стосуються неетичного поводження з пацієнтами та вимогою оплати у лікарнях за безоплатні послуги.

Неетичне поводження з пацієнтами та вимога оплати за безоплатні послуги: на що скаржаться у лікарнях Кременчука

На додаток до 5 нових кросоверів Suzuki мерія купляє ще й мінівен Citroën

26 червня Кременчуцький виконавчий комітет оголосив тендер на закупівлю мінівена Citroën SpaceTourer, що був у використанні. Очікувана вартість закупівлі — майже 1,8 млн грн. У тендерній документації вказали, що машина має бути не раніше 2023 року випуску, мати дизельний двигун потужністю 177 к. с. з турбонаддувом, автоматичну коробку передач, шкіряні сидіння з підігрівом та 7 місць. Автівку мають доставити до 15 серпня. Нині триває процедура подачі тендерних пропозицій.

Зазначимо, що 23 травня на сесії Кременчуцької міської ради депутати погодили ряд рішень виконавчого комітету, зокрема й виділення 1,8 млн грн зі Стабілізаційного фонду Кременчуцької громади на закупівлю для виконкому мікроавтобуса Ciotrën SpaceTourer та його реєстрації.

У Кременчуці мерія оголосила тендер на закупівлю мінівена. Очікувана вартість — майже 1,8 млн грн

Нагадаємо, раніше ми писали, що мерія готується придбати 5 нових Suzuki S-Cross у офіційного дилера у Кременчуці і на цій закупівлі планує «зекономити» 6 тисяч гривень

Мерія готується придбати нові Suzuki у офіційного дилера у Кременчуці і може зекономити 6 тисяч гривень

Які ціни на ринку Кременчука 27 червня

Журналісти нашого видання 27 червня побували на Центральному ринку Кременчука та дослідили ціни на фрукти, овочі, ягоди та м’ясо. На ринку зросла пропозиція літніх овочів та ягід. Місцева черешня та малина стали доступнішими, а сезон полуниці майже завершився. Подешевшали малина, черешня й капуста. Актуальний моніторинг — у нашому матеріалі