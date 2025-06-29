Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Сьогодні, 14:30 Переглядів: 124 Коментарів: 1

Про вихід з цієї конвенції нещодавно заявили Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія

Україна вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким ввів в дію рішення РНБО. Про це сьогодні повідомив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Роман Костенко.

— Щойно мені повідомили, що Президент України підписав Указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про вихід нашої держави з Оттавської конвенції — міжнародного договору, що забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін, — написав він у Facebook.

Нардеп-військовий наголосив, що це крок, якого «давно вимагала реальність війни». За його словами, Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових та цивільних.

— Ми не можемо залишатися зв’язаними в умовах, коли ворог не має жодних обмежень. Тепер очікуємо на розгляд питання у Верховній Раді України. Законодавче закріплення цього рішення має остаточно повернути Україні право на ефективний захист своєї території, — додав Роман Костенко.

Варто нагадати, що протягом травня-червня декілька країн, що межують з РФ, заявили про вихід з Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.