Україна виходить з Оттавської конвенції про заборону протипіхотних мін

Україна вийде з Оттавської конвенції, яка забороняє застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Президент Володимир Зеленський підписав відповідний указ, яким ввів в дію рішення РНБО. Про це сьогодні повідомив народний депутат, секретар Комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки, Роман Костенко.
Нардеп-військовий наголосив, що це крок, якого «давно вимагала реальність війни». За його словами, Росія не є стороною цієї Конвенції і масово застосовує міни проти наших військових та цивільних.
Варто нагадати, що протягом травня-червня декілька країн, що межують з РФ, заявили про вихід з Оттавської конвенції про заборону застосування, накопичення та виробництво протипіхотних мін. Це Польща, Фінляндія, Латвія, Литва та Естонія.
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