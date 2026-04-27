Президент Володимир Зеленський вніс до Верховної Ради законопроєкти про продовження строку дії воєнного стану та проведення загальної мобілізації в Україні ще на 90 діб — до 2 серпня 2026 року. Відповідні документи зареєстрували у парламенті сьогодні, 27 квітня.

Законопроєкт №15197 пропонує затвердити указ Президента України про продовження воєнного стану з 4 травня 2026 року на 90 діб.

На такий же строк пропонується продовжити строк проведення загальної мобілізації в Україні, що передбачено законопроєктом №15198. Обидва документи направили на розгляд парламентського комітету з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

За інформацією народного депутата Ярослава Железняка, Верховна Рада може розглянути ці законопроєкти 28 або 29 квітня.

— Знову на 90 діб. Це вже буде 19-й раз коли Рада голосує за ці питання, — зазначив Железняк.

Нагадаємо, 14 січня Верховна Рада продовжила воєнний стан та проведення мобілізації до 4 травня 2026 року. Тоді це було 18-те продовження воєнного стану та проведення загальної мобілізації з початку повномасштабного вторгнення РФ.