26 квітня у Кременчуцькому районі рятувальники та працівники місцевої пожежної охорони шість разів залучалися до ліквідації наслідків негоди — переважно через повалені дерева. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У громадах району, зокрема силами Градизького, Новознам’янського та Кам’янопотоківського підрозділів МПО, розчищали дороги від дерев у трьох різних локаціях.

У Кременчуці надзвичайники 15-ї державної пожежно-рятувальної частини прибрали дерево з проїжджої частини на вулиці Олександрійській. Рятувальники 16-ї частини ліквідували наслідки падіння дерева, яке пошкодило лінію електромережі та перегородило дорогу.

Ще один виїзд здійснили рятувальники 17-ї частини у Горішніх Плавнях, де також прибрали повалене дерево з дороги.

Нагадаємо, що вчора у Кременчуці злива й сильний вітер пошкодили майно та покрівлю будинків у різних районах Кременчука.