У січні–березні 2026 року Полтавська обласна служба зайнятості видала 2,1 тис. направлень на участь у проєкті «Армія відновлення». За цим показником Полтавщина посіла третє місце в Україні. Про це повідомили у Полтавському обласному центрі зайнятості.

З початку року на оплату праці учасників програми в області спрямували понад 19,4 млн грн.

На Полтавщині учасники «Армії відновлення» допомагають людям похилого віку та маломобільним жителям, плетуть маскувальні сітки для військових, працюють на об’єктах життєзабезпечення, в укриттях і пунктах незламності, а також долучаються до розбору завалів.

Долучитися до робіт можуть зареєстровані безробітні, внутрішньо переміщені особи, ветерани та ветеранки.

У 2026 році оплата за повний місяць роботи в межах «Армії відновлення» становить 12 970,5 грн. Для ветеранів та жителів прифронтових територій — 17 294 грн. Період роботи учасників зараховують до страхового стажу, кажуть у центрі зайнятості.

Що таке «Армія відновлення»

«Армія відновлення» – це державний механізм залучення громадян, які тимчасово втратили роботу, до виконання суспільно корисних робіт. Участь у програмі передбачає офіційне працевлаштування та оплату праці не нижче рівня мінімальної заробітної плати.

Нагадаємо, раніше у Полтавській обласній військовій адміністрації (ОВА) пояснювали, що для того, щоб долучитися до «Армії відновлення», потрібно звернутися до Полтавського обласного центру зайнятості, або його філій на місцях, де можна уточнити актуальні види робіт, місця їх проведення, отримати направлення та укласти трудовий договір.

У грудні минулого року ми повідомляли, що у Полтавській області за увесь період реалізації проєкту тимчасової зайнятості «Армія відновлення» участь у ньому взяли понад 32,8 тисячі осіб.

Тоді ж у Державній службі зайнятості повідомили, що у Полтавській області до державної програми «Армія відновлення» з початку року долучили понад 8 тисяч людей.