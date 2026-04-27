Протягом 26 квітня у Кременчуцькому районі рятувальники ліквідували три пожежі в різних населених пунктах. Про це повідомили у Кременчуцькому районному управлінні Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

У Горішніх Плавнях рятувальники 17-ї державної пожежно-рятувальної частини загасили займання на відкритій території — там горіли дрова на площі близько 10 квадратних метрів.

У Кременчуці рятувальники 16-ї частини ліквідували пожежу господарчої будівлі. Вогонь пошкодив покрівлю споруди на площі орієнтовно 30 квадратних метрів.

Ще одне займання сталося в селі Придніпрянське. Там рятувальники разом із працівниками лісового господарства гасили суху рослинність на відкритій території — площа пожежі сягнула 2,5 гектара.

Нагадаємо, що 24 квітня у Кременчуці сталось пожежа на даху житлового будинку. Також вчора, 26 квітня на Кременчуччині рятувальники шість разів залучалися до ліквідації наслідків негоди.