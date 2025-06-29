Випускниця з Миргорода Дар’я Нечепаєва склала НМТ на 800 балів — не зробила жодної помилки

Сьогодні, 13:30 Переглядів: 2

Випускниця Миргородського ліцею імені Тараса Шевченка Дар’я Нечепаєва склала національний мультипредметний тест (НМТ) із чотирьох предметів (української мови, математики, історії України та біології) на максимальні 800 балів. Дівчина не зробила жодної помилки.

Про це вона розповіла Суспільному. Дівчина самостійно готувалася до іспитів. Вона розповіла виданню, що очікувала високих результатів на НМТ, проте 800 балів для неї самої стали несподіванкою.

— Для мене це було несподівано. Я очікувала високі результати, але не думала, що буде рівно 800. Ретельніше я готувалася до біології, бо це мій майбутній профіль. А от мова, математика та історія були комфортними, – розповіла Дар’я.

У майбутньому дівчина планує вступати до вишу в Україні й хоче вивчати біотехнології або біохімію.

Зазначимо, що торік на максимально можливі 800 балів в Україні тестування склали лише троє учнів.

Відомо, що Дар’я Нечепаєва — переможниця всеукраїнської олімпіади з географії. Дівчина отримала диплом І ступеня, підтвердивши високий рівень знань та вміння застосовувати їх на практиці. Торік у серпні вона виборола третє місце на International Geography Olympiad у Дубліні, де за першість змагалися представники 46 країн.

Нещодавно ми писали, що у Полтавській області активно проходить національний мультипредметний тест (НМТ) — ключовий іспит для цьогорічних випускників шкіл. Загалом у регіоні для проходження НМТ зареєструвались близько 13 тисяч осіб.