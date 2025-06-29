Завтра на Полтавщині очікується сильний вітер — обласний центр з гідрометеорології

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Полтавський обласний центр з гідрометеорології попереджає про небезпечні метеорологічні явища. Вдень 30 червня на території Полтавської області очікуються сильні пориви вітру — до 15-20 м/с.

Оголошений І рівень небезпечності (жовтий).

Нагадаємо, жовтий рівень небезпеки означає, що погодні умови потенційно небезпечні для населення та інфраструктури. Також слід не паркуватись поблизу дерев і будівель із ненадійними конструкціями. 20 травня під час шквалу у Кременчуці на припарковану автівку впало дерево.