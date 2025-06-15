Масована атака на місто, релігійні скандали та новенькі автівки чиновникам: головне у Кременчуці за тиждень

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Ми зібрали для вас головні тижневі новини міста: чітко й коротко усе те, що ви могли пропустити

Наймасованіша ракетна атака на Кременчук

У ніч на 15 червня у Кременчуці протягом кількох годин лунали вибухи. Т.в.о. начальника Полтавської ОВА Володимир Когут відзвітував, що у місті удар припав на об'єкти енергетичної та сільськогосподарської інфраструктури. На місці влучань та падіння уламків спалахнули пожежі — їх локалізували надзвичайники. У командуванні Повітряних сил Збройних сил України відзвітували, що цієї ночі армія РФ випустила по Україні 183 безпілотники та 11 ракет. Основний удар припав на Кременчук. Відомо також, що цивільна інфраструктура, яка забезпечує життєдіяльність міста, не постраждала. У місті є електропостачання та водопостачання.

Суд щодо продажу нерухомості релігійної громади

У Крюківському райсуді цього тижня мали продовжити розгляд справи щодо визнання недійсним договору купівлі-продажу, скасування рішення державного реєстратора та про зобов’язання повернути об’єкт нерухомого майна, що належав релігійній громаді Свято-Успенського собору. Релігійна громада вважає, що колишній настоятель Іосиф (в миру Богайчик С. М.) у 2023 році незаконно продав житлову нерухомість, яка перебувала у власності громади. Відтак громада подала позов до суду. Незаконність дій колишнього настоятеля позивач аргументував тим, що на Парафіяльних зборах не ухвалювалося рішення про відчуження цього майна, як того вимагає внутрішній регламент. Однак на засідання відповідачі не з’явилися. Що відомо про продаж церковного майна — читайте у нашому матеріалі.

У Кременчуці невідомий забив до смерті жінку, але його досі не взяли під варту: рідні просять розголосу

У вівторок, 10 червня, у Кременчуці невідомий побив 54-річну жінку. Наступного дня, не прийшовши до тями, потерпіла померла. Рідні стверджують: кривдник вийшов із магазину з пляшкою та почав до загиблої чіплятися з пропозиціями випити. Та йому відмовила — і, ймовірно, тією ж пляшкою отримала по голові. Також, за словами рідних, нападнику досі не обрали запобіжний захід: він досі вільно пересувається містом при тому, що на нього неодноразово скаржилися місцеві мешканці.

У Кременчуцькому РТЦК та СП знову обшуки

Про обшуки у приміщенні районного ТЦК журналістам Телеграфа стало відомо із власних джерел. За попередньою інформацією, вони могли стосуватися кримінальне провадження щодо можливого зловживання або вибіркового підходу до мобілізації працівників місцевих підприємств. У пресслужбі обласного терцентру комплектування та соцпідтримки цю інформацію ані підтвердили, ані спростували.

Зауважимо, що обшуки у ТЦК вже проходили 18 квітня, а перед обшуками у його відділах відбулась перевірка, що виявила ряд порушень.

Вручення нагород Кременчуцьким випускникам

Цього тижня 109 випускників закладів загальної середньої освіти Кременчука отримали золоті та срібні медалі. Із «Кременчуцьким Телеграфом» вони поділилися емоціями перед урочистим нагородженням, хвилюванням перед іспитами та планами на майбутнє.

Падіння людини в кар'єр

Днями у Кременчуці місцевий чоловік зірвався з висоти та впав у кар’єр «Кварц». Рятувальники за допомогою квадроокптера обстежили територію — постраждалого вдалося знайти на дні урвища, серед складного кам’янистого рельєфу. Один із надзвичайників спустився на глибину понад 40 метрів та за допомогою спецобладнання допоміг підняти чоловіка на безпечну висоту.

Кременчуцькі депутати підтримали купівлю п’яти нових автівок для виконкому

У Кременчуці погодили закупівлю 5 нових автомобілів для виконкому загальною вартістю 5,5 мільйонів гривень. Попри заперечення з боку активістів і деяких депутатів та пропозиції спрямувати ці кошти на підтримку Збройних сил України, зокрема купівлю тих самих машин на фронт, депутати все ж підтримали придбання нового транспорту для чиновників.

Ще один релігійний скандал: у Кременчуці енергетики відмовилися прийняти скаргу від ПЦУ

Кременчуцька філія АТ «Полтаваобленерго» відмовилася особисто прийняти та зареєструвати скаргу від релігійної організації «Ставропігійна релігійна громада Свято-Троїцька парафія ПЦУ м. Кременчук». Громада заявила про незаконні дії, які перешкоджають її функціонуванню. За словами представників ПЦУ, компанія відмовилася надати документ і не реагує на скарги, попри пряму вимогу Закону. Детальніше про цю ситуацію — у нашому матеріалі.