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Надзвичайні новини

У Козельщині судили чоловіка, який під час пиятики зарізав знайомого

Сьогодні, 14:20 Переглядів: 139

Відомо, що раніше обвинувачений мав не одну судимість: із в'язниці він вийшов, підписавши контракт на службу у війську

У Козельщині судили чоловіка, який у лютому зарізав свого занйомого під час пиятики. Про це стало відомо із вироку Козельщинського райсуду від 11 червня.

У матеріалах справи зазначено, що обвинувачений попередньо має три судимості. У жовтні 2024 року його умовно-достроково звільнили для підписання контракту на службу у лавах Збройних сил України.

Відомо, що 23 лютого 2025 року обвинувачений перебував у будинку знайомого, де вони разом вживали алкоголь. Між чолвоіками виникла сварка, яка переросла у бійку. Чоловік взяв кухонний ніж та один раз вдарив ним знайомого у правий бік, пошкодивши при цьому печінку. Від отриманих травм потерпілий помер на місці.

На судовому засіданні обвинувачений повністю підтвердив скоєне та щиро розкаявся. Він також «прохав суд врахувати те, що перебуваючи на війні, бачив загибель своїх побратимів, отримав порання та на даний час бажає повернутися до лав збройних сил і продовжити проходити військову службу».

Ознайомившись з усіма матеріалами справи суд визнав чоловіка винним в умисному вбивстві (ст. 115 Кримінального кодексу України) та призначив йому 8 років ув'язнення. Проте суд врахував також те, щ ообвинувачений не повністю відбув покарання за раніше скоєний кримінальний злочин. Тож тепер загальний вирок для нього становить 9 років в'язниці з конфіскацією усього майна.

Нагадаємо, цього тижня у Кременчуці на вулиці невідомий побив 54-річну жінку. Наступного дня, не прийшовши до тями, вона померла у лікарні.


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Автор: Яна Гудзь
Теги: суд вирок суду вбивство
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