У Гадячі 21-річний водій намагався підкупити поліцію

Сьогодні, 16:11 Переглядів: 140

Чоловік запропонував правоохоронцям хабар, аби уникнути штрафу за керування без водійського посвідчення

Днями у Гадячі чоловік без водійського посвідчення намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.

За попередніми даними, зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Проте під час перевірки документів з’ясувалося, що 21-річний водій уже вдруге керував автомобілем без водійського посвідчення.

Поки патрульні складали адмінпротокол, водій вирішив «домовитись» — запропонував їм хабар. Поліціянти викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Чоловікові може загрожувати від двох до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно на Лубенщині п’яний водій хотів підкупити поліцейських.