У Гадячі 21-річний водій намагався підкупити поліцію

Чоловік запропонував правоохоронцям хабар, аби уникнути штрафу за керування без водійського посвідчення
Днями у Гадячі чоловік без водійського посвідчення намагався підкупити правоохоронців. Про це інформують у пресслужбі Головного управління Національної поліції у Полтавській області.
За попередніми даними, зупинили водія за порушення правил дорожнього руху. Проте під час перевірки документів з’ясувалося, що 21-річний водій уже вдруге керував автомобілем без водійського посвідчення.
Поки патрульні складали адмінпротокол, водій вирішив «домовитись» — запропонував їм хабар. Поліціянти викликали на місце слідчо-оперативну групу, яка задокументувала спробу підкупу.
Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 369 Кримінального кодексу України — пропозиція неправомірної вигоди службовій особі. Чоловікові може загрожувати від двох до чотирьох років обмеження або позбавлення волі.
Нагадаємо, нещодавно на Лубенщині п’яний водій хотів підкупити поліцейських.
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