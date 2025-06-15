Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

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Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 16 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго». З 8.00 до 17.00: пров. Абрикосовий, 1-25/28

вул. Амвросія Ковальова, 17

пров. Амвросія Ковальова, 3-8

вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40

вул. Автозаводська, 11-32

туп. Автозаводський, 2

пров. Августина Волошина, 1-10

пров. Алли Горської, 4

пров. Бакинський, 5/6

пров. Бакинський, 5/7,8/8

пров. Бакинський, 9-12

пров. Бар’єрний, 2/5, 6

пров. Барьєрний, 7-12

вул. Богдана Хмельницького, 114-150

вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1

вул. Ботанічна, 9,9А,9Б,9В

вул. Братів Тютюнників, 4-27

вул. Василя Сліпака, 1-15

вул. Вітчизняна, 5-20

вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

вул. Володимира Короленка, 3-13

вул. Гійома Боплана, 38-78А

вул. Гійома Боплана, 4-15/9

вул. Гійома Боплана, 74А

вул. Горліс-Горського, 3-10

пр. Громадянський, 3-19

пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51

пров. Градизький, 10/7-30

пров. Градизький, 4, 6

вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2

вул. Євгена Патона, 25

вул. Затонна, 24

пров. Західний, 11,12,14

пров. Західний, 5-8/9

туп. Затишний, 12

пров. Залізничний, 2/14-25/24

пров. Зв'язковий, 14-55/15

вул. Кагамлицька, 40/23,42/22

вул. Каховська, 1-43/2

вул. Каховська, 2А

вул. Київська, 64-121

пров. Квітневий, 1-10

вул. Ковальська, 8-29

пров. Князя Олега, 1/6-48/15

пров. Кооперативний, 4/35-33/5

вул. Кооперативна, 1-28/75

вул. Кооперативна, 19-50/4

вул. Кооперативна, 43/1-84

вул. Кооперативна, 77-112

туп. Ковальський, 2,3

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30

вул. Локомотивна, 42,44

вул. Лугова, 6-37

пров. Луговий, 2/25-9

пров. Луговий, 17-37

пр. Луговий, 10-25

пр-д Луговий, 2/25

вул. Межева, 14/20

вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

вул. Недогарска, 5/8-24/15

вул. Нескорених, 15,18,20,22/9

вул. Новомежева, 12/20-14А

пров. Недогарський, 3-16

вул. Олексія Древаля, 182/1-190

вул. Олексія Древаля, 24-78

пров. Олександра Олеся, 3-41

пров. Олексія Бутовського, 55-65

вул. Правобережна, 38А-57/2

вул. Прирічна, 1-10

пр. Свободи, 78,80,84,86,88

вул. Раїси Кириченко, 28-93

вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

пров. Резервний, 13-23

вул. Республіканська, 93,93А

вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

пров. Сивашський, 4-21

вул. Сержанта Трушакова, 16-61

туп. Спокійний, 1-14

вул. Тракторна, 3/1-7/72

вул. Харківська, 10-30

вул. Чередницька, 30-79

пров. Чередницький, 4

туп. Урожайний, 2

пров. Уласа Самчука, 17

вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

вул. Юрія Липи, 3/3-16

вул. Юрія Руфа, 169

вул. Юрія Руфа, 7-50

вул. Ярова, 1-7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

с. Соснівка З 8.00 до 20.00: вул. Горліс-Горського, 3-10

вул. Євгена Патона, 25

вул. Київська, 64-121

пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

просп. Полтавський

просп. Полтавський, 277-281

туп. Урожайний, 2

вул. Олексія Древаля, 182/1-190

вул. Ярова, 1-7

с. Мала Кохнівка

с. Потоки

с. Придніпрянське

с. Соснівка





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