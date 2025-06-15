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Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

Сьогодні, 17:23 Переглядів: 76

 

Енергетики проводитимуть планові ремонтні роботи

У понеділок, 16 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».

З 8.00 до 17.00:

  • пров. Абрикосовий, 1-25/28

  • вул. Амвросія Ковальова, 17

  • пров. Амвросія Ковальова, 3-8

  • вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40

  • вул. Автозаводська, 11-32

  • туп. Автозаводський, 2

  • пров. Августина Волошина, 1-10

  • пров. Алли Горської, 4

  • пров. Бакинський, 5/6

  • пров. Бакинський, 5/7,8/8

  • пров. Бакинський, 9-12

  • пров. Бар’єрний, 2/5, 6

  • пров. Барьєрний, 7-12

  • вул. Богдана Хмельницького, 114-150

  • вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1

  • вул. Ботанічна, 9,9А,9Б,9В

  • вул. Братів Тютюнників, 4-27

  • вул. Василя Сліпака, 1-15

  • вул. Вітчизняна, 5-20

  • вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А

  • вул. Володимира Короленка, 3-13

  • вул. Гійома Боплана, 38-78А

  • вул. Гійома Боплана, 4-15/9

  • вул. Гійома Боплана, 74А

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • пр. Громадянський, 3-19

  • пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51

  • пров. Градизький, 10/7-30

  • пров. Градизький, 4, 6

  • вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Затонна, 24

  • пров. Західний, 11,12,14

  • пров. Західний, 5-8/9

  • туп. Затишний, 12

  • пров. Залізничний, 2/14-25/24

  • пров. Зв'язковий, 14-55/15

  • вул. Кагамлицька, 40/23,42/22

  • вул. Каховська, 1-43/2

  • вул. Каховська, 2А

  • вул. Київська, 64-121

  • пров. Квітневий, 1-10

  • вул. Ковальська, 8-29

  • пров. Князя Олега, 1/6-48/15

  • пров. Кооперативний, 4/35-33/5

  • вул. Кооперативна, 1-28/75

  • вул. Кооперативна, 19-50/4

  • вул. Кооперативна, 43/1-84

  • вул. Кооперативна, 77-112

  • туп. Ковальський, 2,3

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30

  • вул. Локомотивна, 42,44

  • вул. Лугова, 6-37

  • пров. Луговий, 2/25-9

  • пров. Луговий, 17-37

  • пр. Луговий, 10-25

  • пр-д Луговий, 2/25

  • вул. Межева, 14/20

  • вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4

  • вул. Недогарска, 5/8-24/15

  • вул. Нескорених, 15,18,20,22/9

  • вул. Новомежева, 12/20-14А

  • пров. Недогарський, 3-16

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190

  • вул. Олексія Древаля, 24-78

  • пров. Олександра Олеся, 3-41

  • пров. Олексія Бутовського, 55-65

  • вул. Правобережна, 38А-57/2

  • вул. Прирічна, 1-10

  • пр. Свободи, 78,80,84,86,88

  • вул. Раїси Кириченко, 28-93

  • вул. Раїси Кириченко, 76-96/4

  • пров. Резервний, 13-23

  • вул. Республіканська, 93,93А

  • вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7

  • пров. Сивашський, 4-21

  • вул. Сержанта Трушакова, 16-61

  • туп. Спокійний, 1-14

  • вул. Тракторна, 3/1-7/72

  • вул. Харківська, 10-30

  • вул. Чередницька, 30-79

  • пров. Чередницький, 4

  • туп. Урожайний, 2

  • пров. Уласа Самчука, 17

  • вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23

  • вул. Юрія Кондратюка, 2-30А

  • вул. Юрія Липи, 3/3-16

  • вул. Юрія Руфа, 169

  • вул. Юрія Руфа, 7-50

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка

З 8.00 до 20.00:

  • вул. Горліс-Горського, 3-10

  • вул. Євгена Патона, 25

  • вул. Київська, 64-121

  • пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3

  • просп. Полтавський

  • просп. Полтавський, 277-281

  • туп. Урожайний, 2

  • вул. Олексія Древаля, 182/1-190

  • вул. Ярова, 1-7

  • с. Мала Кохнівка

  • с. Потоки

  • с. Придніпрянське

  • с. Соснівка


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Автор: Яна Гудзь
Теги: Кременчук адреси відключення електроенергії відключення світла планові відключення графік відключень Полтаваобленерго
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