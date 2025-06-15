Де у Кременчуці у понеділок планово вимикатимуть світло: перелік адрес

У понеділок, 16 червня, у Кременчуці в деяких районах буде відсутнє електропостачання. Про це повідомляють представники акціонерного товариства «Полтаваобленерго».
пров. Абрикосовий, 1-25/28
вул. Амвросія Ковальова, 17
пров. Амвросія Ковальова, 3-8
вул. А-ра Сергеєва, 16-49/40
вул. Автозаводська, 11-32
туп. Автозаводський, 2
пров. Августина Волошина, 1-10
пров. Алли Горської, 4
пров. Бакинський, 5/6
пров. Бакинський, 5/7,8/8
пров. Бакинський, 9-12
пров. Бар’єрний, 2/5, 6
пров. Барьєрний, 7-12
вул. Богдана Хмельницького, 114-150
вул. Богдана Хмельницького, 5Г-58/1
вул. Ботанічна, 9,9А,9Б,9В
вул. Братів Тютюнників, 4-27
вул. Василя Сліпака, 1-15
вул. Вітчизняна, 5-20
вул. Володимира Вернадського, 26/29-60А
вул. Володимира Короленка, 3-13
вул. Гійома Боплана, 38-78А
вул. Гійома Боплана, 4-15/9
вул. Гійома Боплана, 74А
вул. Горліс-Горського, 3-10
пр. Громадянський, 3-19
пров. Гетьмана Сомка, 27/44-51
пров. Градизький, 10/7-30
пров. Градизький, 4, 6
вул. Євгена Коновальця, 7/1,9/2
вул. Євгена Патона, 25
вул. Затонна, 24
пров. Західний, 11,12,14
пров. Західний, 5-8/9
туп. Затишний, 12
пров. Залізничний, 2/14-25/24
пров. Зв'язковий, 14-55/15
вул. Кагамлицька, 40/23,42/22
вул. Каховська, 1-43/2
вул. Каховська, 2А
вул. Київська, 64-121
пров. Квітневий, 1-10
вул. Ковальська, 8-29
пров. Князя Олега, 1/6-48/15
пров. Кооперативний, 4/35-33/5
вул. Кооперативна, 1-28/75
вул. Кооперативна, 19-50/4
вул. Кооперативна, 43/1-84
вул. Кооперативна, 77-112
туп. Ковальський, 2,3
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
вул. Лікаря Бончука, 28,28А,30
вул. Локомотивна, 42,44
вул. Лугова, 6-37
пров. Луговий, 2/25-9
пров. Луговий, 17-37
пр. Луговий, 10-25
пр-д Луговий, 2/25
вул. Межева, 14/20
вул. Миколи Пирогова, 40/5-44/4
вул. Недогарска, 5/8-24/15
вул. Нескорених, 15,18,20,22/9
вул. Новомежева, 12/20-14А
пров. Недогарський, 3-16
вул. Олексія Древаля, 182/1-190
вул. Олексія Древаля, 24-78
пров. Олександра Олеся, 3-41
пров. Олексія Бутовського, 55-65
вул. Правобережна, 38А-57/2
вул. Прирічна, 1-10
пр. Свободи, 78,80,84,86,88
вул. Раїси Кириченко, 28-93
вул. Раїси Кириченко, 76-96/4
пров. Резервний, 13-23
вул. Республіканська, 93,93А
вул. Сержанта Мельничука, 108-165/7
пров. Сивашський, 4-21
вул. Сержанта Трушакова, 16-61
туп. Спокійний, 1-14
вул. Тракторна, 3/1-7/72
вул. Харківська, 10-30
вул. Чередницька, 30-79
пров. Чередницький, 4
туп. Урожайний, 2
пров. Уласа Самчука, 17
вул. Юрія Кондратюка, 13А-74/23
вул. Юрія Кондратюка, 2-30А
вул. Юрія Липи, 3/3-16
вул. Юрія Руфа, 169
вул. Юрія Руфа, 7-50
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
вул. Горліс-Горського, 3-10
вул. Євгена Патона, 25
вул. Київська, 64-121
пров. Кузьми Скрябіна, 1, 2В, 3
просп. Полтавський
просп. Полтавський, 277-281
туп. Урожайний, 2
вул. Олексія Древаля, 182/1-190
вул. Ярова, 1-7
с. Мала Кохнівка
с. Потоки
с. Придніпрянське
с. Соснівка
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