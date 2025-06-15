«В голові моїй тумани»: Макс Барських «запалив» у Кременчуці

Сьогодні, 20:19 Переглядів: 234

Артист виконав свої хіти, спілкувався з глядачами та провів аукціон на підтримку ЗСУ

Недільний вечір в міському палаці культури Кременчука був по-справжньому «гарячим». Тут відбувся концерт українського виконавця Макса Барських.

Сольний концерт популярного співака зібрав повний зал шанувальників. Шалена енергетика, море позитиву, улюблені пісні — тут панувала просто вибухова атмосфера.

Співак вийшов на сцену у супроводі потужного світлового шоу, яке миттєво захопило увагу. Кожна пісня супроводжувалася оваціями — зал буквально вибухав оплесками після кожного хіта. Співак не лише виконував свої улюблені треки, а й постійно взаємодіяв із залою, жартував, дякував за підтримку й тепло.