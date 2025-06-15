«В голові моїй тумани»: Макс Барських «запалив» у Кременчуці

Недільний вечір в міському палаці культури Кременчука був по-справжньому «гарячим». Тут відбувся концерт українського виконавця Макса Барських.
Сольний концерт популярного співака зібрав повний зал шанувальників. Шалена енергетика, море позитиву, улюблені пісні — тут панувала просто вибухова атмосфера.
Співак вийшов на сцену у супроводі потужного світлового шоу, яке миттєво захопило увагу. Кожна пісня супроводжувалася оваціями — зал буквально вибухав оплесками після кожного хіта. Співак не лише виконував свої улюблені треки, а й постійно взаємодіяв із залою, жартував, дякував за підтримку й тепло.
Протягом концерту лунали хіти «Подруга-ночь», «Берега», «Небо», «Моя любовь» та інші. Але справжнім емоційним піком вечора стала пісня «Тумани». З першої ноти зал ожив, публіка встала з місць — і почалося справжнє єднання: сотні голосів злилися в один хор.
Люди співали й танцювали разом, тримаючи телефони зі світлом над головами, перетворюючи зал на сяюче море.
Під час концерту я артист багато взаємодіяв із залом. Разом із дітьми співав пісні на сцені й всім дарував подарунки.
Також відбувся аукціон — зібрані кошти підуть на підтримку ЗСУ.
Нагадаємо, що у 2023 році кременчужани викликали поліцію на Макса Барських, який виконав пісню російською мовою. Того ж року він переклав пісню «Берега», через яку і стався конфлікт, українською.
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